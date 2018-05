Gwyneth Paltrow presenta la figlia Apple/ Foto, è come papà Chris Martin: “Un'incredibile autrice di canzoni”

Gwyneth Paltrow presenta la figlia Apple: è come papà Chris Martin. “Sei un'incredibile autrice di canzoni”, ha scritto l'attrice di Hollywood in occasione del compleanno della ragazzina

15 maggio 2018 Silvana Palazzo

Gwyneth Paltrow presenta la figlia Apple

Apple Martin ha compiuto 14 anni ieri e per l'occasione la madre Gwyneth Paltrow ha pubblicato su Instagram un primo piano della figlia. «Tu rendi ogni giorno come la mattina di Natale. Sei una fantastica pensatrice e un'incredibile autrice di canzoni. Grazie per uscire ancora con me anche se hai 14 anni», ha scritto l'attrice sul suo profilo social. Solitamente l'ex moglie di Chris Martin tiene i figli lontani da paparazzi e riflettori, ma ha fatto un'eccezione per la figlia. E si è lasciata andare ad una didascalia molto interessante: Apple è un'incredibile autrice di canzoni? Proprio come il padre? Evidentemente ha ereditato il talento del padre... Intanto fervono i preparativi per le nozze: Gwyneth Paltrow sposerà presto Brad Falchuk, attore e regista 47enne che aveva conosciuto nel 2010 durante la partecipazione speciale della star nella serie “Glee”. La data non è nota, ma c'è già stato l'addio al nubilato.

GWYNETH PALTROW PRESENTA LA FIGLIA APPLE

L'amore tra Gwyneth Paltrow e Chris Martin è finito, ma resta da leggenda. Il loro matrimonio è finito da tempo, ma dal loro legame sono nati Apple e Moses. La figlia assomiglia molto alla mamma. Eppure c'è chi sostiene che sia identica al padre. In effetti i lineamenti della mandibola, la bocca sottile, il naso e sopratutto il taglio degli occhi ricordano il frontman dei Coldplay. Ma pare che i due abbiano in comunque anche la passione per la musica, del resto papà Chris ha pubblicato in passato un video mentre suona la chitarra con la figlia. In occasione della festa della mamma comunque l'attrice ha pubblicato una foto che vede sempre Apple, ma come indiretta protagonista: si tratta infatti di uno scatto senza veli che mostra la dolce attesa. Tra mamma Gwyneth e l'adolescente Apple c'è un ottimo rapporto. «Sei brillante, divertente, travolgente e bella, sia dentro che fuori. Grazie per essere qui con me», ha scritto Gwyneth Paltrow su Instagram. Clicca qui per vedere la foto di Gwyneth Paltrow.

