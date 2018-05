HARRY TI PRESENTO MEGHAN/ Sul Nove il documentario prima del Royal Wedding (oggi, 15 maggio 2018)

Questa sera, martedì 15 maggio, alle 21.25 sul Nove va in onda “Harry ti presento Meghan”, il documentario sul principe e l’attrice americana che si sposeranno il prossimo sabato.

Sabato19 maggio 2018 nella St. George Chapel del Castello di Windsor, si celebrerà il matrimonio tra il Principe Harry e la fidanzata Meghan Markle. In attesa del grande evento questa sera, martedì’ 15 maggio, alle 21.25 sul Nove va in onda in prima tv “Harry ti presento Meghan”: un documentario esclusivo che ripercorre, tramite interviste inedite e testimonianze dirette, la vita dell’attrice di “Suits” che ha conquistato lo scapolo d’oro di Casa Windsor. L'identikit di Meghan Markle ha destato fin da subito polemiche sui media e sulla stampa britannica: nemmeno una goccia di sangue blu nelle vene, di religione cattolica (ha ricevuto il sacramento anglicano del battesimo prima delle matrimonio), madre di origini afroamericane, un matrimonio finito alle spalle, una carriera da attrice e modella. Il pretendete matrimonio di Meghan, non sembra essere un ostacolo: ormai sono lontani i tempi in cui i Windsor non accettavano i divorzi. Basti ricordare che Edoardo VIII abdicò per poter sposare Wallis Simpson (che aveva alle spalle due matrimoni).

Dal primo incontro alla proposta di matrimonio

Harry e Meghan si sono conosciuti nel novembre 2016 a una cena al Soho House di Londra. Un mese dopo il loro primo incontro, Harry ha convinto la Markle ad andare con lui per cinque giorni in Botswana. Nel maggio 2017 in occasione dell’Audi Polo Challenge 2017, in cui il Harry era sceso in campo per disputare una partita di Polo a scopo benefico, la coppia è stata fotografata mentre si baciava nel parcheggio. Qualche settimana dopo, Meghan ha deciso di non presenziare alla celebrazione del matrimonio di Pippa Middelton (sorella di Kate) e James Matthews, per non attirare troppo l’attenzione dei paparazzi. L’attrice statunitense ha partecipato alla festa nella tenuta nel Berkshire della famiglia Middleton. “Mi sono innamorato di lei così velocemente! Tutte le stelle erano allineate, ogni cosa mi sembrava perfetta. Questa donna bellissima è letteralmente inciampata nella mia vita”, ha detto il principe Harry durante la prima intervista ufficiale della coppia, dopo l’annuncio del fidanzamento. Dopo le nozze, Meghan Markle diventerà la nuova duchessa del Sussex.

