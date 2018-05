IL CAPITANO MARIA/ Anticipazioni terza puntata 21 maggio 2018: le scoperte su Annagreca Zara

Il Capitano Maria, fiction Rai 1 anticipazioni terza puntata 21 maggio 2018: Guerra indaga sul passato di Annagreca, che si troverà ancora una volta in pericolo

15 maggio 2018 Bruno Zampetti

Il Capitano Maria

IL CAPITANO MARIA, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA

Le cose non sembrano mettersi bene per il Capitano Maria Guerra, la protagonista della fiction Il Capitano Maria interpretata da Vanessa Incontrada. La donna, tornata a Bari per cercare di stare di più con i suoi figli, rischia di perderli entrambi. Luce, infatti, sembra determinata a volersi unire con Filippo ai bambini sperduti dell’isola che non c’è, anche se Annagreca non sembra fidarsi molto di lei. Riccardo, invece, finisce a lavorare per l’uomo con l’aquilone che abbiamo visto uccidere il povero Tariq. Eppure le anticipazioni sulla terza puntata della fiction sembrano lasciar intravvedere un barlume di speranza per la donna. Che si renderà presto conto che c’è qualcosa che non va in suo figlio e che riuscirà a ritrovare anche la primogenita, cercando di convincerla ad aiutarla a trovare Annagreca, che sembra essere in serio pericolo.

LE SCOPERTE SU ANNAGRECA

Maria Guerra, infatti, comincerà a indagare sul passato della ragazza, grazie anche ai documenti che aveva ritrovato Labriola. I due Zara sembrano rappresentare un pericolo per i Patriarca, che per questo vogliono eliminarli. Tra l’altro nel corso della seconda puntata avevamo capito che la famiglia criminale teme molto il fatto che la giovane hacker abbia fatto delle scoperte molto importanti sul marito di Guerra. Le due vicende sembrano quindi destinate a incrociarsi. E anche all’interno della famiglia Patriarca, dopo la morte del boss Vito, sembra che Tancredi non riuscirà a non vedere più i suoi fratelli come forse si augurava. Intanto tra Filippo e Luce arriverà il tanto atteso bacio: i due ragazzi dovranno però stare attenti a non trovarsi in mezzo a qualcosa di più grande di loro che potrebbe metterli in serio pericolo.

