IL CONFINE/ Al via la miniserie di Rai 1. Anticipazioni del 15 maggio: un amore nel fuoco della guerra

Debutta nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 15 maggio 2018, la miniserie a due puntata Il Confine in prima Tv assoluta. Con la regia di Carlo Carlei e un soggetto di Laura Ippoliti, la nuova proposta dell'emittente pubblica mette al centro l'amore in uno scenario fatto di guerre e disumanità. La scelta del regista è stato infatti di raccontare quel limite che esiste fra i due campi dell'esistenza spesso messi in contrasto fra loro. Da una parte il forte sentimento di tre ragazzi di Trieste, che nel 1914 si ritrovano a vivere in una situazione che riguarda il mondo e che li farà crescere in fretta, anche sotto il punto di vista delle emozioni. Dall'altra la guerra, fatta dei suoi orrori ed errori, nella cornice di una Prima Guerra Mondiale che racchiude in sé battaglie importanti dal punto di vista storico e umano, come la guerra di trincea. Carlei ha specificato infatti nel comunicato stampa di aver scelto di raccontare l'aspetto emotivo di uno scenario così terrificante, reale e ancora oggi vicino, grazie al punto di vista inedito di tre protagonisti giovani, che si ritrovano a dover abbandonare sogni e speranze. La scelta della sceneggiatrice Ippoliti, al fianco di Andrea Purgatori e lo stesso regista, oltre che curatrice del soggetto, riguarda invece il titolo di questo nuovo format della Rai. Il Confine racchiude infatti nel suo titolo quella divisione che non tiene solo distanti i popoli dal punto di vista geografico, ma anche il tempo, la fine di un'epoca che non tornerà mai più. Tutto ciò che c'era prima, l'amore per l'arte, i passi politici importanti, verranno spazzati via dalla tempesta di proiettili e cannoni, repressione e annullamento. In un quadro simile Trieste non poteva che racchiudere questo tipo di contrasto, fatto di indipendentisti e conservatori, che avranno conseguenze e ripercussioni su tutte le generazioni di italiani, anche future.



Nel cast dello show prodotto da Rai Fiction e PayperMoon, troviamo Filippo Scicchitano, nei panni di Bruno Furian, protagonista spensierato e follemente innamorato di Emma. Quest'ultima, interpretata da Caterina Shulha, è invece la fidanzata di Franz, il migliore amico di Bruno e per questo un sogno irrealizzabile. Sarà costretto tuttavia ad abbandonare qualsiasi caratteristica della sua personalità a causa degli eventi, a partire dalla morte di uno dei suoi numerosi fratelli fino alla sua entrata in guerra. Il dramma di Emma riguarda sempre i sentimenti, quelli che l'hanno spinta a perdere la testa per Franz, figlio di un ufficiale dell'esercito austriaco. Sarà costretta tuttavia a tenerlo nascosto al padre, che non ama affatto gli austriaci e che non comprendersebbe le emozioni della ragazza. Il ruolo di Franz sarà invece affidato all'attore Alan Cappelli Goetz, un ragazzo che ha imparato negli anni a coltivare un animo poetico. Non si addice tuttavia alla severità del padre, che deciderà di mandarlo al fronte anche per impedirgli di proseguire la relazione con Emma. Il cast si completa inoltre con Stefano Dionisi, Edoardo Purgatori, Fiorenza Tessari e Roberto Chevalier. Da non dimenticare anche la partecipazione di Alessandro Sperduti nel ruolo di Ruggero, il fratello coraggioso e temerario di Bruno.

ANTICIPAZIONI DEL 15 MAGGIO 2018, EPISODIO 1

Tre ragazzi del tutto diversi vivono a Trieste in anni che diventeranno presto difficili. Emma, Bruno e Franz stannoper conseguire l'esame di maturità e trascorrono tutto il loro tempo insieme. La vicinanza farà in modo che fra la ragazza e Franz, figlio di un severo ufficiale dell'esercito austriaco, nasca presto l'amore. Bruno dovrà quindi mettere da parte i suoi sentimenti per l'amica, mantenere tutto segreto e proteggere al tempo stesso i due innamorati. Anche Emma e Franz infatti non possono rivelare al mondo il loro amore, a causa delle rispettive famiglie che non vedrebbero di buon occhio la loro unione. Quando la guerra colpisce Trieste, Bruno viene costretto a partire per il fronte e i due amici rimangono da soli con il loro legame. Emma però scopre di aspettare un figlio e quando Franz si dichiarerà pronto a sposarla, si imbatterà nell'ostilità del genitore, che deciderà di farlo entrare nell'esercito.

