Iva Zanicchi: “Grande Fratello? Mi ha scandalizzato. Sarei perfetta per la Prova del Cuoco, ma...”. La cantante si è raccontata al settimanale Chi. Le ultime notizie

15 maggio 2018 Silvana Palazzo

Iva Zanicchi all'Isola dei Famosi? Se avesse voluto, la celebre cantante avrebbe potuto partecipare al reality show, così come al Grande Fratello Vip. È stata proprio lei a rivelare il retroscena. «Ormai in tv mi chiamano solo per fare l'opinionista. Oppure per offrirmi un reality», ha dichiarato la Zanicchi nell'intervista rilasciata a Chi, spiegando che le «hanno proposto sia l'Isola dei famosi che il Gf vip». Alla fine non ha partecipato a nessuno dei due programmi. E per una ragione be precisa: «Ma se mi mettono insieme a quattro ragazzotte con le labbra a canotto e le tette rifatte che dicono solo str... io le mando a quel paese e vado via». Spontanea e diretta Iva, che non guarda neppure i reality. Del Grande Gratello 15 condotto da Barbara d'Urso, ad esempio, ha visto solo mezza puntata, quella in cui Aida Nazar è stata presa di mira: «E ho detto: “Basta, non ti guardo più”. Mi ha scandalizzato; mi sarei aspettata un intervento immediato, invece ci hanno marciato».

IVA ZANICCHI, DAI REALITY ALLA PROVA DEL CUOCO

Nella lunga intervista concessa al settimanale Chi, Iva Zanicchi ha parlato della propria vita e di televisione, con la solita spontaneità. «Sono schietta ma spesso mi pento di quello che dico, l'ho fatto almeno 650 volte». Il problema forse è che la sua ironia non sempre viene colta. Nel suo futuro comunque potrebbe esserci un ritorno in tv, ma non da opinionista, bensì da protagonista. Iva Zanicchi vorrebbe avere l'occasione di lanciare un programma tutto suo: «So che potrei fare benissimo un programma quotidiano popolare». Quale? Beh, alla Prova del Cuoco si è recentemente liberato un posto... «Per esempio, ora che la Clerici lascia la Prova del cuoco, sarei perfetta. Ma figurati se me lo offrono», ha dichiarato la cantante, attrice e conduttrice a Chi. E non manca una punta di amarezza nelle sue parole: «Prima devono accontentare figlie, mogli, amanti... Non mi faccia parlare. Ma non importa, ho un'età e fin troppo lavoro».

