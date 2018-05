Kristen Stewart a piedi nudi al Festival di Cannes 2018 / Video, l'attrice toglie le scarpe sul red carpet!

Kristen Stewart si ribella al dress code, toglie le scarpe firmate Christian Loboutin al Festival di Cannes 2018 e prosegue a piedi nudi sul red carpet!

15 maggio 2018 Anna Montesano

Kristen Stewart

Anche quest'anno, Kristen Stewart è una delle immancabili star presenti al Festival di Cannes. La giovane attrice è da anni presenza fissa del grande evento, una presenza che sa sempre come fare la differenza. È così anche quest'anno: l'attrice, giurata del Festival, era presente alla premiere di BlackKkKlansman, di Spike Lee, e, dopo aver posato per i fotografi, ha deciso di ribellarsi al duro dress code del festival. La Stewart ha sfilato le sue scarpe nere firmate Christian Louboutin e ha continuato a camminare a piedi scalzi e il tutto sotto un'incalzante pioggia (Clicca qui per il video). Dopo giorni di photocall, proiezioni, interviste e immancabili party, anche lei ha iniziato a dare i primi segni di cedimento.

Kristen Stewart si ribella al dress code!

Così via le scarpe dal tacco vertiginoso, indossate sotto un abito corto in lustrini e paillettes, e si continua sul red carpet a piedi nudi. Kristen Stewart, stanca di dress code e piedi dolenti, ha deliberatamente deciso di togliersi le scarpe poco prima di salire i celebri scalini rossi del Palais des Festivals. Nulla ha importato se di fronte a lei c'erano decine di fotografi e centinaia di persone a guardarla: l’attrice, che ha trovato la massima notorietà nel ruolo di Bella in "Twilight", non ha avuto timore nel sfilarsi le sue elegantissime stiletto nere di Christian Louboutin, portandole con sé a piedi nudi. Una scena che è stata, ovviamente, è stata prontamente immortalata dai fotografi presenti e che sul web è già virale. Insomma, Kristen Stewart sa sempre come distinguersi...

