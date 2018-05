LUIGI MASTROIANNI/ Uomini e Donne, il corteggiatore presenta il fratello Salvo a Sara Affi Fella

Grandi emozioni a Uomini e Donne. Il corteggiatore Luigi Mastroianni presenta il fratello Salvo alla tronista Sara Affi Fella. Le reazioni in studio.

15 maggio 2018 Elisa Porcelluzzi

Luigi Mastroianni

Oggi pomeriggio, martedì 15 maggio, su Canale 5 si torna a parlare dei protagonisti di Uomini e Donne. I riflettori si accendono su Sara Affi Fella e i suoi corteggiatori. Viene mandata in onda l’esterna con Luigi Mastroianni, che si è svolta nello studio del programma. La tronista, seduta su alcuni cuscini, vede un filmato in cui Luigi appare insieme al fratello Salvo (affetto da sindrome di Down). I due iniziano a scrivere una lettera per la tronista: Salvo scrive che Sara è molto bella e che le vuole bene. Alla fine del video, Salvo e Luigi entrano in studio. Sara, rimasta colpita dalle immagine appena viste, si concentra su Salvo con cui scherza sulla possibilità di fidanzarsi con suo fratello maggiore. Il ragazzino viene poi fatto uscire, per lasciare Sara e Luigi da soli. I due si abbracciano e si baciano: “Non smettere mai di pensare a come potremmo stare fuori”, dice la tronista, come riporta NewsUeD.com.

Continua la rivalità con Lorenzo

In studio la dolce esterna suscita la reazione di Lorenzo Riccardi, che non capisce perché la tronista non abbia già fatto la sua scelta, che secondo lui ricadrà sul rivale. Solo Gianni Sperti prendi le difese del corteggiatore: “Io lo preferisco perché le sue reazioni sono di pancia”. Luigi si difende dicendo che il suo silenzio è una reazione e viene sostenuto da Sara e da Maria De Filippi. Con i suoi soliti modi di fare Lorenzo si complimentò con Luigi per la bella esterna organizzata e tra i due si accende una discussione sulla loro sincerità. Sui social sono sempre più numerosi gli utenti che suggeriscono a Sara Affi Fella di scegliere Luigi Mastroianni: “In un mondo perfetto, Sara sceglie Luigi e a Lorenzo non offrono il trono e lui finisce nel dimenticatoio”, Sara e Luigi vi shippo tantissimo. Sceglilo ti prego non voglio un palo” e “Sara prendi esempio da Rosa, tra Alex e Pietro ha scelto Pietro. Ti meriti un amore che si chiama Luigi”.

© Riproduzione Riservata.