La Vita in diretta / Anticipazioni 15 maggio: dalle nozze di Harry e Meghan al Festival di Cannes

La vita in diretta torna in onda oggi, martedì 15 maggio, su Raiuno: Francesca Fialdini e Marco Liorni conducono una nuova puntata dedicata all'attualità e al mondo del gossip.

15 maggio 2018 Anna Montesano

La vita in diretta, Fialdini e Liorni

La vita in diretta torna in onda oggi, martedì 15 maggio, alle 15.15 su Raiuno. Francesca Fialdini e Marco Liorni conducono il programma che, ogni giorno, fa compagnia agli italiani affrontando argomenti di attualità e di spettacolo. Tanti gli argomenti importanti della giornata. Tra gli ospiti ci sarà la Marchesa del Secco D'Aragona che conferma la sua presenza attraverso un video postato sulla pagina ufficiale del programma di RaiUno. "Parleremo di amori, di genitori, di famiglia - dichiara ma Marchesa - perché la vita è sempre e soltanto una questione di stile, anche e soprattutto nei rapporti familiari". Come ogni giorno, si parlerà in primis di cronaca con le ultime novità. Molto probabile si torni a parlare del caso Ragusa che della sentenza arrivata ieri pomeriggio.

LE NOZZE DI MEGHAN E HARRY E NON SOLO

A La Vita in diretta, come anticipato dalla Marchesa D'Aragona, si parla di famiglie e in particolare dei ragazzi che vivono ancora con i genitori che in Italia hanno una media che è il doppio di quella europea. Non è tutto: nella parte dedicata al gossip si parla invece dell'imminente matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle, che si terrà il 19 maggio a Londra. In particolare si parlerà dello scandalo scatenato dal padre di Meghan (che avrebbe benduto ai paparazzi delle foto dei preparativi delle nozze) e del fatto che abbia poi deciso di non presenziare alle nozze. Infine di parlerà dell'altro evento del momento che è il Festival di Cannes e del dress code, con riferimento a Kristen Stewart che ha tolto le scarpe sul red carpet.

© Riproduzione Riservata.