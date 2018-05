Lars von Trier, The House That Jack Built/ Video Cannes 2018, semina il panico con Jack lo squartatore

Cannes 2018, The House That Jack Built di Lars von Trier semina il panico: il film sulla vita di Jack lo squartatore incanta e divide allo stesso tempo il Festival.

15 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Matt Dillon

Lars von Trier è tornato al Festival di Cannes non deludendo le aspettative di chi attendeva il suo ritorno. Dopo essere stato bandito dalla kermesse internazionale del cinema nel 2011 per alcune dichiarazioni che avevano fatto molto discutere dichiarando di provare simpatia per Hitler, il regista danese ha lasciato tutti a bocca aperta presentando la sua ultima fatica, The House that Jack Built in cui racconta la storia di Jack lo squartatore. Il film, da coloro che è stato visto al Festival, è stato definito “disgustoso, patetico e nauseante”. Il film, già dal trailer ufficiale, è davvero forte e sicuramente non adatto ai deboli di cuore. Tantissimi i commenti su Twitter da parte degli addetti ai lavori che puntano il dito contro il regista reo di non riuscire a realizzare un film tranquillo. “Non ho mai visto nulla di simile in un festival cinematografico. Più di 100 persone sono uscite da "The House That Jack Built" di Lars von Trier, che descrive la mutilazione di donne e bambini”, è uno dei tanti commenti che è possibile leggere su Twitter.

CANNES 2018: THE HOUSE THAT JACK BUILT DIVIDE IL FESTIVAL

I protagonisti di The House That Jack Built sono Matt Dillon (Wayward Pines) e Uma Thurman, Riley Keough Siobhan Fallon Hogan e Sofie Gråbøl. Il film di Lars von Trier porta sul grande schermo la vita di Jack lo squartatore, uno dei più sanguinosi killer della storia che studiava tutti i dettagli degli omicidi. Nel film, il regista danese non lascia nulla al caso. Nel film viene messo in risalto il punto di vista di Jack lo squartatore attraverso le use idee, i suoi pensieri e le confessioni fatte ad uno sconosciuto. La polizia è già sulle sue tracce, ma il serial killer decide di correre l’ultimo rischio per compiere l’ultimo omicidio che concepisce come una vera e propria opera d’arte. Il film di Lars von Trier è considerato il primo, vero scandalo del Festival di Cannes 2018.

