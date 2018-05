Lorenzo Riccardi/ Uomini e Donne, le lacrime di Sara Affi Fella per le sue parole (Trono Classico)

Lorenzo Riccardi e Sara Affi Fella sempre più lontani: il corteggiatore di Uomini e Donne fa piangere la tronista nella nuova puntata del trono classico.

15 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Lorenzo Riccardi

Lorenzo Riccardi si sta allontanando sempre di più da Sara Affi Fella. A pochi giorni dalla scelta finale, il corteggiatore di Uomini e Donne sta spezzando il cuore della tronista napoletana che, pur provando qualcosa di forte nei suoi confronti, potrebbe decidere di seguire la testa e non sceglierlo. Il rapporto tra Lorenzo e Sara va avanti tra alti e bassi. Nelle ultime puntate del trono classico, però, qualcosa tra i due sembra che si sia rotto definitivamente. Riccardi, infatti, oltre ad essere geloso di Luigi Mastroianni, con una dichiarazione fortissima, ha fatto piangere Sara che è rimasta totalmente delusa dal suo comportamento. Nella puntata odierna del programma di Maria De Filippi, infatti, Riccardi farà riferimento al percorso della tronista a Temptation Island 2017 dove ha partecipato con Nicola Panico con cui ha avuto una storia durata ben cinque anni facendo piangere in studio la tronista.

LE LACRIME DI SARA AFFI FELLA PER LORENCO RICCARDI

Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi si sono incontrati in albergo. Dopo la decisione della tronista di non portarlo in esterna, il corteggiatore di Uomini e Donne ha ottenuto dalla redazione il permesso di raggiungere la tronista in albergo dove la tensione è alta. In studio, Sara punta il dito contro Lorenzo dicendo di mettere l’amore al primo posto. Riccardi, invece, sostiene di mettere al primo posto nella sua vita la dignità che Sara, secondo il corteggiatore, ha dimostrato di non avere perdonando l’ex fidanzato Nicola Panico al termine della sua avventura a Temptation Island. Parole forti che scatenano la reazione rabbiosa di Sara che, in lacrime, lascia lo studio. L’attrazione fisica tra Lorenzo e Sara, dunque, non basta più.

