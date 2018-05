Lucia Bramieri/ La milanese fatica a integrarsi: le dure parole di Mariana (Grande Fratello 2018)

Lucia Bramieri fa fatica a integrarsi nella casa del Grande Fratello 15. La concorrente milanese è stata duramente criticata da Mariana Falace.

Lucia Bramieri

Lucia Bramieri è finita nel mirino dei concorrenti del GF 15, a causa del suo modo di fare da maestrina saccente. La milanese sembra proprio non riuscire a integrarsi del tutto con il gruppo, tanto da preferire isolarsi e parlare solo con i pochi eletti. Fra questi Lucia Orlando e Matteo Gentili, oltre che Alessia Prete. La Bramieri infatti ha confidato alla modella di sapere che sarebbe scoppiata e avrebbe aperto gli occhi su Mariana Falace. Proprio quest'ultima in un momento di forte ira ha riservato delle parole pesanti alla Bramieri, definendola una vecchia invidiosa e pure brutta. Parole che tra l'altro aveva usato già Aida Nizar in precedenza per definire la concorrente. La milanese infatti ha deciso di non chiudere più un occhio di fronte a determinate cose collegate alla gestione della Casa, in cui rientra la modella, che a quanto pare eviterebbe con mezza astuzia qualsiasi compito domestico. Mariana tuttavia non è l'unica con cui Lucia ha il dente avvelenato: Danilo Aquino non è entrato nelle sue grazie per una questione di antipatie. Anche se la gieffina continua a sottolineare che in realtà è il ragazzo a fare di tutto per non farsi apprezzare. La lezione di romano che Danilo le ha impartito in questi giorni serviva forse per farli avvicinare, ma sembra che non sia davvero possibile.

Lucia Bramieri contro Veronica Satti

Il GF 2018 sta diventando sempre più pesante per Lucia Bramieri e non solo per l'aria irrespirabile che c'è nella Casa. La milanese è sofferente di fronte ai discorsi triti e ritriti ed è anche per questo che non tollera la vicinanza di Danilo Aquino. Sembra però che anche Veronica Satti, oltre Mariana Falace, sia riuscita ad attirarsi le antipatie della milanese. In questi giorni ha parlato spesso dietro le spalle della figlia di Bobby Solo, con gli amici Simone Coccia e Angelo Sanzio. I tre si sono dichiarati d'accordo nel considerare la ragazza una finta vittima, attenta a fare leva sui propri guai solo per attirare le telecamere. A differenza dei due complici, Lucia però non è solita trattenersi di fronte a situazioni simili e non è escluso che prima o poi prenda di petto Veronica. Per ora sembra ancora in osservazione, senza considerare che la mancanza di ordine e pulizia del resto dei concorrenti mette spesso a dura prova i suoi nervi già fragili. Eppure la Bramieri potrebbe trasmettere molto al resto del gruppo, soprattutto in fatto di diplomazia. Finora non ci è riuscita e non è escluso che subisca ancor la tensione che si era creata con Aida Nizar prima della sua eliminazione.

La strategia di Lucia

Lucia Bramieri potrebbe rischiare di non raggiungere la finale del Grande Fratello 2018, dato che il rischio è che decida di abbandonare la Casa in preda a un attacco di nervi. Sono diversi i concorrenti che stanno vacillando in questi giorni e la milanese sembra non riuscire a tornare ad essere quella donna spensierata che ha varcato la porta rossa. Del resto la Bramieri aveva già rivelato nel video di presentazione che avrebbe mostrato le sue fragilità e un lato inedito del suo carattere, rimasto nascosto durante le precedenti ospitate nei salotti televisivi. Manca però la volontà da parte della milanese di risollevarsi, mettersi ancora una volta in gioco e riuscire a sfruttare la sua capacità di trascinare gli altri per coinvolgerli in attività divertenti. Il sorriso manca troppo spesso nella Casa, se non legato alle prese in giro verso i bersagli di turno, ed in questo la Bramieri potrebbe fare la differenza.

