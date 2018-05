Luigi Mario Favoloso/ Scherzi e parole pesanti, ma pensa ancora a Nina Moric (Grande Fratello 2018)

Luigi Mario Favoloso continua a destare scalpore nella casa del Grande Fratello 15. Tra scherzi di cattivo gusto e parole pesanti, l'ex fidanzato di Nina Moric si conferma maschio alpha.

Luigi Mario Favoloso

Luigi Favoloso è riuscito a prendere in giro non solo gli altri concorrenti del GF 15, ma anche i telespettatori. Il suo ormai noto scherzo, con cui ha rivelato di aver avuto rapporti con due gieffine, ha fatto il giro del web e dei social con la velocità della luce. Il napoletano è riuscito a far arrabbiare Alberto Mezzetti, che gli si è scagliato contro accusandolo di aver giocato sporco e di mettersi in mostra, oltre a provocare delle forte tensioni nella Casa. Ne sa qualcosa Mariana Falace, che non solo è stata indicata come una delle presunte ragazze coinvolte nel finto rapporto, ma si è anche gelata di fronte al tentativo di Luigi di baciarla in confessionale. Il concorrente ha sottolineato di aver fatto questo gesto per dimostrare agli altri che la napoletana non prova un reale interesse nei suoi confronti. Danilo Aquino intanto gli ha giurato guerra e sta osservando ogni mossa di Luigi, pronto a coglierlo in fallo. I due ragazzi sono nemici giurati da molto tempo e non è raro che finiscano a litigare con toni accesi, ma il napoletano tende sempre ad appianare le cose per una pacifica convivenza. Veronica Satti intanto ha preso già le distanze dall'amico, incerta sulla possibilità che possa non essere del tutto sincero e che nasconda qualcosa. Sembra inoltre che fra i pensieri del napoletano ci sia sempre Nina Moric, tanto che non passa giorno senza che ne parli in confessionale. Sarà davvero così?

La strategia di Luigi

Il GF 2018 ha trovato in Luigi Favoloso un giocatore piuttosto abile nel manipolare la situazione a suo vantaggio. A volte ne è stato anche vittima, soprattutto quando Danilo Aquino è riuscito a puntare i riflettori sul napoletano in momenti scomodi per quest'ultimo. Appare sempre più chiaro che l'ex fidanzato di Nina Moric ami fare e disfare le carte a proprio piacimento, sapendo bene dove andare a colpire e soprattutto chi. Lo ha rivelato forse in modo accidentale durante una delle liti con il romano, in cui ha spiegato per filo e per segno agli altri concorrenti come funziona la stampa di fronte a liti e presunti gossip. Alla luce di questo appare più chiaro il vero motivo che lo ha spinto a creare il caos nella Casa con il finto rapporto avuto con due gieffine. Da un lato Luigi ha voluto mettere alla prova Mariana Falace, forse convinto in realtà che provasse qualcosa nei suoi confronti. Dall'altro ha attirato su di sé lo scandalo, sicuro che lo scherzo avrebbe spinto le pagine di gossip a fare eco alle sue presunte malefatte. Salvo poi rivelare tutto in confessionale, anche in questo caso sapendo che il video sarebbe stato mostrato il giorno dopo o quello successivo. E così è stato. Allo stesso tempo tutto questo gli potrebbe essere servito come test per verificare la reazione della stampa di fronte alle sue azioni.

Poco amato dal pubblico

Non ci sono dubbi sul fatto che Luigi Favoloso sia in grado di gestire le dinamiche del Grande Fratello 2018. In questo folle gioco con i media sta perdendo tuttavia di vista uno dei fattori fondamentali del reality, ovvero le alleanze. Dopo aver stretto un forte rapporto con Veronica Satti, la ragazza è rimasta delusa dal comportamento del napoletano, sia durante lo scherzo sia subito dopo, quando il mistero è stato svelato. E forse la figlia di Bobby Solo era l'unica nella Casa ad essergli rimasta davvero amica. Il ruolo dell'antipatico riesce molto bene a Luigi, ma dovrà fare di tutto per riuscire a recuperare dei rapporti con gli altri concorrenti. Per ora è facile immaginare che in caso di televoto non verrebbe salvato dal pubblico e di certo in una nomination a catena non verrebbe protetto dagli altri concorrenti. A meno che a loro volta alcuni dei ragazzi non vogliano sfruttare la situazione a loro vantaggio, come accaduto durante l'ultimo scontro al televoto fra Favoloso e Aida Nizar.

