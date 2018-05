Maglietta con scritta sessista, Luigi Favoloso/ Cosa c'era scritto? (Grande Fratello 2018)

Luigi Favoloso squalificato per aver indossato una maglia con una frase sessista scritta di suo pugno. Ma cosa c'era scritto? La D'Urso "Frase irripetibile!"

15 maggio 2018 Anna Montesano

Luigi Favoloso squalificato

Luigi Favoloso è ufficialmente squalificato dalla Casa del Grande Fratello 15. Un provvedimento che sembra mettere d'accordo quasi tutto il web che da giorni protesta contro i comportamenti del fidanzato di Nina Moric. Dopo le terribili parole nei confronti di Aida Nizar (che gli valsero la nomination diretta), le offese ai danni della senatrice Stefania Pezzopane (fidanzata di Simone Coccia), Luigi Favoloso torna a far discutere, stavolta per aver indossato una maglia con una frase sessista che Barbara D'Urso si rifiuta di ripetere in diretta. Ma ecco cosa è accaduto e perché nessuno ha visto queste immagini in tv. Tutto è accaduto una delle scorse notti, alle 4 circa del mattino e quando, quindi, la diretta non c'è.

MAGLIA CON SCRITTA SESSISTA: LUIGI FAVOLOSO SQUALIFICATO

"C'è comunque sempre un presidio" chiarisce la D'Urso "a controllare che in Casa vada tutto bene". È questo che si accorge delle forti proteste di Luigi Favoloso dovute alla richiesta di sigarette che non gli vengono fornite. In protesta, Favoloso ha così preso una maglia bianca, preso poi un rossetto e con questo ha scritto poi una frase sessista. Ha indossato così la maglia in questione, tenendola indosso per un po'. "È una cosa che nè io nè il Grande Fratello può accettare!" sbotta la conduttrice "È per questo che sei ufficialmente squalificato dal gioco". Non si conosce al momento la frase che gli ha causato la squalifica, ma è chiaro si tratti di qualcosa di molto grave e irripetibile.

