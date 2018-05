Marco Liorni via da La Vita in Diretta/ Francesca Fialdini si difende: “Nessuno lo ha mandato via”

Marco Liorni via da La Vita in Diretta, Francesca Fialdini si difende: “Nessuno lo ha mandato via”. Qualcuno ha insinuato che la scelta fosse motivata da tensioni con la collega

15 maggio 2018 Silvana Palazzo

Marco Liorni via da La Vita in Diretta

Marco Liorni non sarà il conduttore de “La Vita in Diretta” a partire dalla prossima stagione televisiva della Rai. L'anticipazione ha sconvolto i fan, ma negli ultimi mesi tante sono state le voci sul suo futuro. Si era parlato ad esempio di un approdo al timone del quiz estivo “Reazione a Catena”, che è stato affidato a Gabriele Corsi. Si è poi parlato di un futuro a “L'Eredità”, ma a quanto pare la prossima stagione del quiz preserale dovrebbe essere condotta da Flavio Insinna. E quindi in tanti si sono chiesti se fosse stato allontanato dalla Rai. Criptico peraltro anche il messaggio di Francesca Fialdini, co-conduttrice a “La Vita in Diretta”. Ha voluto precisare che «nessuno manda via Marco. Marco ha scelto di fare altri percorsi dopo 7 anni. Lo trovo normale. Sarà lui, e la Rai, a dire cosa accadrà». Chi sarà al suo fianco? È stato scelto Tiberio Timperi, “promosso” alla guida del programma pomeridiano.

MARCO LIORNI VIA DA LA VITA IN DIRETTA: ARRIVA TIMPERI

L'addio di Marco Liorni a “La Vita in Diretta” è ormai sicuro. Non sono ancora chiari i lidi per i quali il conduttore ha lasciato il programma pomeridiano di Raiuno. Sul suo futuro in Rai è mistero, almeno per ora. Si attende la presentazione dei palinsesti, prevista a fine giugno, per scoprire le eventuali novità che riguardano il conduttore. Francesca Fialdini ha messo a tacere i complottisti, secondo cui Liorni è stato allontanato, ma non si è sbilanciata sulle prospettive del collega. «Io non ne ho la più pallida idea», ha chiarito la conduttrice. La vicenda sta facendo chiacchierare i telespettatori e gli addetti ai lavori. Qualcuno aveva ipotizzato che l'uscita di scena di Liorni fosse motivata da antipatie o tensioni sorte tra lui e la Fialdini. Quest'ultima, sollecitata da un utente su Instagram, ha voluto replicare e soprattutto precisare che nessuno ha mandato via il collega.

© Riproduzione Riservata.