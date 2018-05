Marco bocci in ospedale/ Francesco Arca: l'abbraccio tra i due attori immortalato nei social network, foto

Francesco Arca si è recato a Perugia per una visita all'amico Marco Bocci, ancora ricoverato in ospedale dopo un attacco febbrile. L'annuncio di Laura Chiatti.

15 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Marco Bocci e Laura Chiatti

Francesco Arca si è recato all'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per una visita all'amico Marco Bocci, ricoverato dalla scorsa settimana. La corsa al pronto soccorso è stata resa necessaria a causa della febbre alta, anche se poi l'allarme è prontamente rientrato. Nonostante sia poi rimasto nella struttura per ulteriori controlli, l'attore ha subito voluto tranquillizzare i fan attraverso un post su Instagram: "Ragazzi tutto ok. Sto qualche giorno in ospedale per fare qualche controllo, ma tutto bene. Tranquilli". Anche la moglie Laura Chiatti, sempre al suo fianco durante i giorni del ricovero, si era espressa sempre attraverso i social network, precisando come la guarigione stesse procedendo per il meglio: "Presto tornerà alla grande". Oltre all'attrice, già madre dei piccoli Enea e Pablo, è dunque sopraggiunto anche Francesco Arca per accertarsi della condizioni dell'amico.

FRANCESCO ARCA IN OSPEDALE DA MARCO BOCCI

Francesco Arca è arrivato a Perugia insieme alla moglie Irene Capuano e ai figli Maria Sole e Brando Maria per una visita all'amico Marco Bocci. Un incontro particolarmente gradito all'attore e membro della commissione esterna di Amici di Maria De Filippi. Laura Chiatti (ex fidanzata proprio di Arca) ha infatti immortalato l'abbraccio tra i due cari amici nel suo profilo Instagram (clicca qui per vedere la foto) dove ha anche voluto precisare: "Il calore degli abbracci veri, squarciano il cielo, grazie @francescoarcaofficial ed @irenecapuano". Parole commentate con grande emozione anche dai followers della Chiatti: "La meraviglia racchiusa in una foto @marcoboccireal @francescoarcaofficial @laurachiatti82 @irenecapuano siete fortunate voi avete incontrato loro e loro a voi e complimenti per i vostri figli, le vostre perle" , "Come sta Marco? Un abbraccio a voi, vi adoro come famiglia e persone".

