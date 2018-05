Mariana Falace/ Sarà eliminata? Valigia fra le lacrime e il debole per Favoloso (Grande Fratello 2018)

Mariana Falace, la modella napoletana ha preparato la valigia fra le lacrime: sarà lei l'eliminata di stasera? La ragazza è già sicura di uscire al televoto. (Grande Fratello 2018)

Mariana Falace, Grande Fratello 15

Mariana Falace ha preparato la valigia fra le lacrime, pronta ad uscire dal Grande Fratello 15. La bella napoletana è sicura di dover lasciare la casa ed anche se non teme l'epilogo infelice, è stato il pensiero di dover lasciare Alessia Prete a spingerla al pianto. Le due ragazze hanno avuto molto da ridire negli ultimi due giorni e le parole sono volate grosse, nonostante la loro amicizia avesse retto anche alle accuse di Patrizia Bonetti ed alle menzogne di Mariana. Alessia infatti crede che la napoletana abbia nascosto il suo reale interesse per Luigi Favoloso e che abbia mentito su molti punti, mentre la Falace è sicura che in base a tante configenze, l'amica non avrebbe dovuto mettere in dubbio la sua versione dei fatti. Soprattutto per via di alcuni segreti che le avrebbe rivelato in merito ad Alberto Mezzetti, con cui ha legato sempre di più in seguito alla nomination della settimana scorsa. Una mossa astuta, secondo alcuni concorrenti della Casa, fatta solo per riuscire a sfruttare la scia vincente di quello che viene considerato uno dei personaggi più forti del programma. Ed in tutto questo trambusto non poteva mancare un forte e nuovo scontro con Danilo Aquino, che ancora una volta ha tacciato la modella di essere falsa e ipocrita. Il romano infatti crede che Mariana provi un'attrazione verso Favoloso e che non abbia schivato il tentativo di baciarla del napoletano proprio per questo.

UN DUBBIO CHE NON VERRÀ MAI RISOLTO

Il Grande Fratello 2018 ha fatto conoscere diverse sfaccettature di Mariana Falace, lasciando un dubbio che forse non verrà mai risolto. La modella è un'abile giocatrice oppure è ingenua ed i suoi intenti vengono davvero travisati dagli altri concorrenti? I sospetti sono stati fin troppo fin dall'inizio del reality e forse ha ragione Luigi Favoloso nel dire che è tutto dovuto allo sguardo indecifrabile della napoletana. A quest'ultima bisogna però dare atto di un particolare importante: è brava a manipolare gli altri, riuscendo persino a sottrarsi da guai compromettenti. Lo ha dimostrato grazie all'abilità con cui è riuscita a far apparire Patrizia Bonetti in difetto in seguito al confronto in diretta, mettendo in secondo piano le sue innumerevoli bugie. Non si tratta di una presunta bravura nel mentire, quanto della capacità di spostare l'attenzione, sminuire i macigni e ingigantire i sassolini. Del resto Favoloso ha temuto che la napoletana influenzasse in modo negativo Veronica Satti proprio per questo, sapendo che la modella è capace di raggirare chiunque si trovi di fronte.

SARÀ L'ELIMINATA?

Mariana Falace lascerà il Grande Fratello 2018? Le possibilità ci sono, anche se il pubblico sembra schierato per lo più contro Danilo Aquino. La napoletana non è riuscita a conquistare i telespettatori e la sua esperienza nella Casa si può dire conclusa, nel caso di uscita, con un nulla di fatto. Di certo è stata una delle poche concorrenti a rivelare ben poco di sé e solo al momento opportuno, per spiegare alcuni suoi atteggiamenti. Alla lunga però qualcuno si è accorto che non ha mosso un dito in Casa fin dal debutto del programma ed è per questo che la modella è corsa subito ai ripari. Se riuscisse a rimanere nel reality questa sera, non è escluso che si darà più da fare e contribuirà con la gestione dell'abitazione. Questo non la salverà di certo dalle antipatie che è riuscita a sollevare, da Danilo fino a Lucia Bramieri. Ci sono quindi tante probabilità che possa finire di nuovo in nomination in tempo record. La rottura con Alessia Prete potrebbe risanarsi oppure no: di certo Matteo Gentili potrebbe influenzare la ragazza di Volvera, spingendola a prendere le distanze da Mariana.

© Riproduzione Riservata.