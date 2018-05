Matteo Gentili/ Sapeva già della rottura tra Paola Di Benedetto e Monte? Stasera la verità (Grande Fratello)

Matteo Gentili, dalle pesanti liti con Luigi Favoloso e Mariana Falace alla relazione che nasce con Alessia Prete: i due volti di questa avventura per l'ex calciatore (Grande Fratello 2018)

Matteo Gentili, Grande Fratello 15

Il Grande Fratello 2018 ha spinto Matteo Gentili a dare sfogo a tutta la sua rabbia. Nel vortice non solo Luigi Favoloso, ma anche Mariana Falace. Il calciatore ha deciso di difendere Alessia Prete dal gioco sporco di entrambi i giocatori, accusandoli di essere ipocriti e fasulli. Matteo è infatti convinto che fra i due ci sia stato davvero quel bacio che negano con forza o forse per lo meno un interesse romantico. Al tempo stesso ha scoperto che Lucia Bramieri non crede nella sua storia d'amore con la modella di Volvera ed ha già dichiarato guerra: la milanese conquisterà il suo voto per la nomination. Questo non vuol dire che abbia smesso di parlarle, anzi è stata al suo fianco per cercare di far capire a Favoloso che Alberto Mezzetti lo ha preso di mira. Secondo Matteo, Tarzan starebbe infatti cercando di provocarlo solo per farlo scoppiare. Due sere fa c'è riuscito e per il calciatore non è ancora finita. Particolare vedere come l'ex fidanzato di Paola Di Benedetto non abbia cercato invece di convincere Alessia delle sue idee. La ragazza infatti si è avvicinata molto ad Alberto negli ultimi giorni e sembra non soffrire la presenza di Luigi, all'opposto di Matteo.

LA SUA LEALTÀ E I SUOI VALORI

Matteo Gentili ha messo subito in evidenza le sue caratteristiche, fin dall'arrivo al Grande Fratello 2018. La sua lealtà è molto forte, così come la sua tranquillità. Le tensioni che si sono verificate nella Casa hanno però influenzato la personalità mite dell'ex calciatore, che inizia a mostrare dei chiari segni di insofferenza. Anche per questo il tempo condiviso con Alessia Prete diventa per il ragazzo una sorta di oasi paradisiaca grazie a cui fuggire dal tran tran quotidiano. E non è solo il carattere di Matteo ad essere sotto ai riflettori dei telespettatori, così come la sua storia d'amore neonata. Diventa sempre più chiaro come l'ex sportivo sia forse uno dei pochi nel programma a giocare secondo strategie che si basano sulla fiducia e sulla serenità. Nessuna provocazione e nessun battibecco che non sia stato provocato prima da un altro gieffino: riuscirà a mantenere questa strategia? Ci sono alte probabilità che Gentili finisca presto in una trappola organizzata dai giocatori che nella Casa hanno già dimostrato di non avere nessuno scrupolo. Potrebbe trattarsi proprio di Luigi Favoloso, verso cui nutre un mix di simpatia e diffidenza. Nelle ultime ore infatti Matteo ha sollevato più che qualche dubbio sulla sincerità del napoletano.

MOLTO DA CHIARIRE STASERA

Matteo Gentili avrà molto da chiarire nella diretta di questa sera del Grande Fratello 2018. L'ex calciatore è stato infatti intercettato da alcuni telespettatori nel corso della precedente puntata, mentre affermava a Alessia Prete di aver già saputo in precedenza della rottura fra l'ex Paola Di Benedetto e Francesco Monte. Il video è stato segnalato a Striscia la Notizia, che ha così richiesto spiegazioni a Barbara d'Urso. La conduttrice si è dichiarata pronta a fare chiarezza: come poteva sapere Matteo della rottura di Paola, prima ancora che questa avvenisse? Secondo l'amico Rodolfo Salemi, intervenuto a Domenica Live, si tratterebbe di un errore di interpretazione. Il concorrente sarebbe infatti stato informato da altre persone e non dalla Di Benedetto, dato che nella clip incriminata parla al plurale e non al singolare. E questo potrebbe anche spingere la conduttrice del reality ad allungare ancora di più il passo: chiederà a Paola un nuovo confronto nella Casa? Intanto sembra che Matteo sia riuscito a crearsi dei nemici nel programma, in seguito allo scherzo di Luigi Favoloso. Quest'ultimo infatti ha visto rosso quando ha scoperto che il napoletano ha lasciato intendere di aver avuto un rapporto con Alessia Prete.

