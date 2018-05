NINA MORIC E LUIGI FAVOLOSO/ La modella entrerà nella casa per un confronto? (Grande Fratello 2018)

Luigi Favoloso pensa a Nina Moric e i rumors raccontano che starebbe riflettendo sull'ipotesi di abbandonare il programma. Ma forse sarà proprio lei a entrare nella casa.

Luigi Favoloso incontrerà Nina Moric?

Luigi Mario Favoloso è sempre al centro della scena all’interno delle dinamiche del “Grande Fratello”. Prima perché è stato lasciato in diretta da Nina Moric, poi perché scambia numerosi flirt all’interno della casa e infine per atteggiamenti poco eleganti nei confronti delle donne. Subito, durante le primissime puntate Nina Moric non ha retto la poca eleganza del suo compagno e ha deciso di lasciarlo. La Moric non si è mai presentata in studio, ma ha lasciato nelle mani della conduttrice il compito di dare la notizia a Luigi Favoloso. La modella aveva preso questa decisione dopo aver assistito ad atteggiamenti equivoci con altre due coinquiline, Patrizia Bonetti e Mariana Falace. Il diretto interessato, appena appresa la notizia, non è sembrato molto scosso e non ha tentato, fin da subito, di chiarire con la fidanzata. Questa sera dunque ci saranno numerose novità che lo vedranno nuovamente protagonista.

FAVOLOSO RICORDA LA MORIC

Questa settimana Luigi Favoloso ha ripensato alla sua ex. Lui e Nina Moric hanno condiviso una storia d’amore lunga quattro anni, ma la modella non ha aspettato troppo, anzi dopo la prima puntata ha lasciato Favoloso per ateggiamenti poco rispettosi nei suoi confronti. In questi giorni Favoloso sembra essere tornato sulla retta via e infatti ha ammesso di sentire la mancanza della Moric. Si mormora possa abbandonare anche il programma. “Io la amo più della mia vita, senza di lei non vado avanti. Vivrò per provare a riconquistarla”. Chiede così aiuto alla produzione, manifestando un vero bisogno di mettersi in contatto con l’ex fidanzata per chiarire. “Io dovrei parlare con Nina, non ce la faccio” e prosegue, “Mi dovete aiutare. Non riesco più a gestire la mia situazione all’esterno”.

LA MORIC ENTRERA’ NELLA CASA?

Questa sera assisteremo a una nuova puntata del “Grande Fratello” condotto da Barbara d’Urso. Le anticipazioni che riguardano la casa più spiata d’Italia sono moltissime, una delle quali vede come protagonista Luigi Favoloso. L’ex fidanzato di Nina Moric sembra stia pensando di abbandonare il programma perché sente la necessità di confrontarsi con la fidanzata che lo ha lasciato per atteggiamenti poco rispettosi, a più riprese, con alcune delle sue coinquiline. Ma alcuni rumors raccontano che questa sera ci saranno due ingressi misteriosi, due persone varcheranno la porta rossa per confrontarsi con i concorrenti. Una di queste è quasi sicuramente Aida Nizar, eliminata al televoto durante la scorsa puntata. La seconda persona rimane misteriosa, ma il Grande Fratello potrebbe aver programmato l’ingresso di Nina Moric per chiarire la storia d’amore con Luigi Favoloso. La modella darà all’imprenditore napoletano una seconda possibilità?

