PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 15 maggio 2018: Leone agitato, Ariete positivo

Oroscopo di oggi, martedì 15 maggio 2018, di Paolo Fox: previsioni segno per segno. Il Leone è molto agitato, mentre l'Ariete vive un momento decisamente positivo.

15 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 15 MAGGIO 2018

Ora è il momento di andare a vedere segno per segno l'oroscopo di Paolo Fox. Lo facciamo partendo da Ariete e Toro. Ariete: le stelle per questo martedì saranno molto positive per il segno. Nel corso delle prossime settimane sarà probabile che vi siano delle notizie interessanti al livello professionale, soprattutto per coloro che fanno un lavoro part time o un'attività per questa estate, si muove finalmente qualcosa anche se con alcuni ritardi. Toro: ci sono delle buone opportunità da vivere tra le quali delle ottime novità nell'ambito del lavoro e delle questioni legali. Quelli che hanno per esempio subito un danno dal punto di vista economico e pensano di aver ragione, riceveranno delle ottime notizie entro la fine dell'anno. Venerdì e sabato sono importanti per i sentimenti. Le novità di lavoro potranno portare un pò di affaticamento dato che chi vuole cambiare e vivere nuove esperienze si troverà in situazioni in cui avrà una leggera difficoltà nell'adattarsi.

LEONE AGITATO, SEGNI IN CRISI

Voltiamo pagina e andiamo a vedere ora i segni da considerarsi in crisi. Il Leone si sente particolarmente agitato in questo preciso momento. Si è molto attivi, ma solo quando si riesce a fare qualcosa ci si sente positivi. Urano è in opposizione per il segno dello Scorpione che vive un anno molto particolare. Bisogna abbandonare una strada che si percorre ormai da troppo tempo e che è costata diversi sacrifici, ora però si deve voltare pagina per riuscire a trovare una risposta. Il Sagittario vive dei problemi piuttosto significativi nell'ambito familiare, ci si trova a vivere alcune situazioni complicate. Nasce un contrasto dal fatto che non si riesce a far accettare il proprio malessere alle persone che sono interno. Si è in conflitto con il mondo intero e questo può portare a vivere un po' arrabbiati e in ansia, non sereni e tranquilli come al solito. Nei prossimi giorni però si potrebbe trovare la forza per reagire.

ARIETE MOLTO POSITIVO, CHI SALE E CHI SCENDE

L'analisi dell'oroscopo di oggi, martedì 15 maggio 2018, parte da chi sale e chi scende grazie a quanto raccontato da Paolo Fox all'emittente radiofonica LatteMiele. Come ogni giorno il noto astrologo tiene la rubrica Latte e Stelle. Il cielo per l'Ariete è positivo anche se non vi sono delle grandi sicurezze per il futuro. Ma si è molto fiduciosi e questa fiducia si trasporta anche nell'ambito sentimentale con un miglioramento in amore. La Vergine è troppo critica e questo atteggiamento in un modo o nell'altro porta anche ad accusare un certo malessere fisico. Non si è in equilibrio e nell'ultimo periodo si è perso troppe forse dietro a situazioni di cui non valeva la pena. Invece la Bilancia è in una giornata decisamente forte. In questi ultimi periodi ci sono state alcune persone complicate dalle quali vedersi e con le quali combattere. Nonostante questo in amore si sta crescendo e si stanno costruendo le basi per delle relazioni molto importanti in vista del futuro.

