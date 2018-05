PUNISHER - ZONA DI GUERRA/ Su Rai 4 il film con Ray Stevenson (oggi, 15 maggio 2018)

Punisher - Zona di guerra, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 15 maggio 2018. Nel cast: Ray Stevenson, Dominic West e Doug Hutchison, alla regia Lexi Alexander. Il dettaglio.

15 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST ANCHE DOMINIC WEST

La Marvel è di scena questa sera, martedì 15 maggio 2018, alle 21.05 su Rai 4 con la proiezione del film datato 2008 Punisher - Zona di guerra, quindi, azione, mondi fantastici, futuro distopico e sci-fi in un film leggermente diverso dai classici prodotti su ispirazioni dei fumetti della casa editrice dedicata ai supereroi più importante al mondo. Una pellicola diversa ma non per questo meno entusiasmante. Lions Gate e Marvel Studios, producono congiuntamente il lungometraggio determinando la direzione in scena con la scelta della regista tedesca Lexi Alexander, solo tre film all'attivo, ma per un tris di qualità. Assieme a Punisher - Zona di guerra, la regista ha diretto in precedenza il film sociale 'Hooligans' del 2005, storia drammatica ambientata nella società 'border' inglese, interpretato da Elijah Wood che veste i panni di un hooligan londinese violento e frustrato. Ma l'esordio della Alexander è stato nel 2002, con un buon film, anche se in Italia passato in sordina, 'Johnny Flynton', una storia da riconsiderare. Protagonista del film l'attore reso celebre al mondo nel ruolo di Tito Pullo nella serie per la televisione 'Roma', Ray Stevenson, attore britannico già nel cast di 'King Arthur' al fianco di Clive Owen, ma la sua comparsa nei mondi fantastici è stato con il primo lungometraggio, diretto da Kenneth Branagh, dedicato al mondo 'odinista' di 'Thor', film in cui interpretava Volstagg. Spalla di lusso la confermata, oggi certezza, Dominic West, attore che in diversi film, anche brillanti, ha messo in mostra la sue versatilità andando da pellicole come 'Spice Girls - Il film', leggero e divertente, ad altri più cupi e seriosi come il thriller 'Hannibal Lecter - Le origini del male'. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

PUNISHER - ZONA DI GUERRA, LA TRAMA DEL FILM

Gaetano Cesare è un boss mafioso in procinto di uscire dal carcere, una notizia non gradita ai tutori della legge. Nello stesso momento 'The Punisher' (Ray Stevenson), si concede un amato relax preparando le sue armi tattiche, un uomo che non conosce tregue, sempre pronto al combattimento, alla giustizia da ripristinare. Billy 'Il Bello' Russotti (Dominic West), decide di preparare un party d'accoglienza allo zio, il boss quasi libero, all'interno di villa Cesare, un santuario del lusso costruito con soldi criminali. Cesare non resiste, delinquere fa parte del suo DNA e, arrivato alla villa, ancora prima di presiedere il party di bentornato, confabula con il nipote sull'eventuale acquisto di armi biologiche che a lui sono state proposte dal criminale rumeno Cristu Bulat, ma l'affare, almeno per il momento, non si può compiere perché The Punisher, sempre all'erta, irrompe nella villa e stermina Cesare e la sua banda, al massacro si salvano solamente Billy e parte della sua gang personale. Billy cerca vendetta alleandosi con la gang del boss Maginty, un pazzo furioso che, assieme ai suoi uomini, si muove agevolmente nella metropoli grazie all'arte del parkour, saltando di tetto in tetto, scavalcando agilmente recinzioni come scimmie urbanizzate ma pericolose, la pistola è sempre in una tasca. Ora tocca a The Punisher difendersi, dopo avere ucciso lo zio di Billy, dovrà vedersela con il nipote e la gang di Maginty, uno scontro dove velocità, intelligenza e senso della sopravvivenza fanno la differenza in una jungla umana senza peccati e peccatori, solo colpevoli.

© Riproduzione Riservata.