Patrizia Bonetti/ Ha preso le distanze da Luigi Favoloso? (Grande Fratello 2018)

Patrizia Bonetti, ex concorrente del Grande Fratello 15, ha conquistato il pubblico dopo il suo confronto con Mariana, ma ha deluso alcuni inquilini della casa.

Patrizia Bonetti

Patrizia Bonetti ha preso le distanze da Luigi Favoloso? L'ex concorrente del Grande Fratello 2018 ritorna a parlare del suo flirt con l'ex fidanzato di Nina Moric, che intanto appare sempre più confuso. In un confessionale ha infatti rivelato di pensare ancora alla modella, con costanza e insistenza. Nessuna menzione di Patrizia invece se non in negativo, soprattutto perché il suo scontro con Mariana Falace lo ha deluso moltissimo. Agli occhi del concorrente si sarebbe comportata come una fidanzatina gelosa e questo lo porta a pensare che ci siano molte cose da chiarire fra loro. Per la bolognese invece è chiaro che Luigi starebbe attraversando un forte periodo di confusione, come ha confermato a Domenica Live la sorella Martina Favoloso, e come rivelato dal diretto interessato in una delle tante discussioni con l'amica Veronica Satti. Clicca qui per vedere il video di Luigi Favoloso su Patrizia Bonetti. Tutti dettagli che la bolognese conosce fin troppo bene, così come la consapevolezza di essere diventata la cattiva della situazione che ha diviso Luigi e la Moric. Quest'ultima però ha già sottolineato di non ritenere l'ex gieffina responsabile della rottura con l'ex fidanzato. Patrizia invece ha avuto modo di rispondere anche alle contestazioni della madre di Mariana, a cui non sono piaciute le ingiurie dell'ex concorrente. Peccato che la Bonetti abbia la risposta pronta e abbia ricordato alla donna che è stata la modella in realtà a darle della poca di buono.

Patrizia tornerà anche una volta nella casa?

Patrizia Bonetti ritornerà nella Casa del Grande Fratello 2018? Se lo augurano i fan, che approfittano dei social per richiedere di poter rivedere ancora una volta la bolognese nel reality. Magari confinata in missione segreta a Lido Carmelita, come suggeriscono alcuni, oppure in difesa di Luigi Favoloso. Alcuni telespettatori infatti hanno notato come negli ultimi giorni il concorrente sia stato preso di mira da diversi compagni d'avventura, da Alberto Mezzetti fino a Alessia Prete. Insospettabile quest'ultima, soprattutto perché ha sempre manifestato un certo interesse per le dinamiche pacifiche. Eppure sembra che Alessia abbia apprezzato in toto l'ultimo scontro fra Alberto e Luigi, dovuto alla decisione di quest'ultimo di far credere a Tarzan di aver baciato Mariana Falace. Per la Bonetti invece sembra che il capitolo sia quasi del tutto chiuso e dopo il confronto con la napoletana, potrebbe aver perso anche l'appoggio di Alessia e di altri concorrenti. La modella di Volvera ha infatti stretto un forte legame con la Falace in questi giorni e ha deciso per questo di prendere le distanze da Patrizia, per via dello scontro fra le due ragazze. Sembra proprio che affrontare Mariana abbia permesso alla Bonetti di conquistare una grande fetta di telespettatori, ma al tempo stesso potrebbe aver perso quell'affetto conquistato a fatica nella Casa.

© Riproduzione Riservata.