Pomeriggio 5 / Anticipazioni 15 maggio: diretta da Roma e novità sul Grande Fratello

Pomeriggio 5, anticipazioni puntata del 15 maggio 2018: doppia diretta per Barbara D'Urso che questa sera è in onda col Grande Fratello. Si parlerà di Al Bano e Romina?

15 maggio 2018 Anna Montesano

Pomeriggio 5

Una giornata impegnativa quella di oggi per Barbara D'Urso. Il martedì è infatti per la nota conduttrice giornata di doppia diretta. Tra poco su Canale 5 ha inizio una nuova puntata di Pomeriggio 5 che, come di consueto, avrà inizio con una parte tutta dedicata alla cronaca. Molto probabilmente, la D'Urso si occuperà ancora del caso Ragusa, che ieri ha trovato la sua sentenza finale, ma anche di altri episodi che nelle ultime ore stanno facendo discutere. Non mancheranno collegamenti e interviste esclusive da parte di Barbara D'Urso, che ovviamente si dedicherà poi anche ad una fascia più leggera dedicata a gossip e non solo. Barbara ospiterà in studio i suoi opinionisti che dibatteranno delle ultime indiscrezioni e news dal mondo dello spettacolo.

DA AL BANO E ROMINA AL MATRIMONIO REALE

Nella nuova puntata di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso potrebbe tornare a parlare di Al Bano e Romina Power (ieri protagonista de L'Intervista di Maurizio Costanzo); ma anche del matrimonio reale tra Harry e Meghan Markle, che si celebrerà il 19 maggio. Una parentesi potrebbe essere dedicata anche al Festival di Cannes e a tutti i look esibiti sul red carpet. Ricordiamo che Barbara D'Urso sarà in onda anche questa sera con la quinta puntata del Grande Fratello 15. "Buongiorno!! A Roma fa freddooo. Stasera la quinta puntata del Grande Fratello!!! Vi piacerà molto!!" ha scritto la D'Urso sui social, ricordando l'appuntamento di questa sera, durante il quale non mancheranno sorprese, colpi di scena e inaspettati ritorni nella Casa più spiata d'Italia.

© Riproduzione Riservata.