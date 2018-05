Raffaele Rea/ Chi è? Il fidanzato di Mariana Falace sarà ospite in studio? (Grande Fratello 2018)

Ch è Raffaele Rea, il fidanzato di Mariana Falace sarà ospite in studio? Sappiamo davvero poco del capitano dell'esercito da due anni con la modella. (Grande Fratello 201)

Raffaele Rea, Grande Fratello 15

Il fidanzato di Mariana Falace è Raffaele Rea, capitano dell'esercito che conosce da diverso tempo e con cui ha una relazione travagliata da due anni. La modella napoletana del Grande Fratello 15 non ha svelato subito tutti i dettagli della sua parentesi amorosa all'esterno del reality, anche se con il trascorrere dei giorni alcuni eventi l'hanno spinta a dare qualche particolare in più al pubblico da casa. Non è infatti una novità che Mariana sia fidanzata, ma fino ad ora il nome del militare era rimasto nascosto nei meandri del suo profilo social. Quanto accaduto negli ultimi giorni con Luigi Favoloso ed i presunti ammiccamenti fatti al napoletano hanno spinto la Falace a dire qualcosa di più rispetto al solito, come per esempio il fatto che la sua storia d'amore con Rea non sia in realtà così serena. I due infatti hanno avuto diversi alti e bassi e si sono anche lasciati per alcuni mesi. Dopo aver avuto una breve relazione con un altro ragazzo, Mariana è infine ritornata dal Capitano. E sembra che i due siano ancora in crisi, vista la reticenza della ragazza nel rivelare di più di questi pochi particolari. Soprattutto perché a suo dire la Casa le sta facendo scoprire il piacere di stare da sola, ma anche la mancanza del fidanzato.

POCHI ELEMENTI SU RAFFAELE REA

Pochi elementi su Raffaele Rea, l'ufficiale dell'esercito che ha rapito il cuore di Mariana Falace. Gli unici particolari conosciuti sono infatti quelli che la modella del Grande Fratello 2018 ha rivelato finora, in preda ad uno sfogo di rabbia con Luigi Favoloso. Sappiamo infatti che caratterialmente è molto diverso dal napoletano, attento al lato romantico ma senza ostentazione. Ha 35 anni ed è una persona matura per la napoletana, tanto da essere sicura che non potrebbe mai fare discorsi infantili, mettere in dubbio la sua buona fede e mettere in cattiva luce una ragazza. Mariana sembra conoscere molto bene il fidanzato, ma non si è mostrata mai più di tanto preoccupata dei messaggi che potrebbe inviare al militare con il comportamento tenuto nella Casa. Forse perché la modella è sicura di non aver mai cercato di flirtare con qualcuno, come ha ribadito più volte a Danilo Aquino diverse settimane fa e di recente anche a Luigi Favoloso. Eccesso di sicurezza o indifferenza per la sua relazione in bilico?

UN FISICO DA URLO

Un fisico da urlo ed una vita divisa fra l'Italia e la Francia: il Capitano Raffaele Rea potrebbe aver rubato lo sguardo di Mariana Falace, concorrente del Grande Fratello 2018, proprio per queste sue qualità. Ed in base a questo bisogna dare ragione alla modella, quando ha affermato a Luigi Favoloso che a vedere il fidanzato nessuno avrebbe dubbi sul tipo di uomo che le piace. Prima che la napoletana entrasse nella Casa, il bell'ufficiale ha deciso di mettere in guardia tutti condividendo un articolo che la riguarda, aggiungendo anche 'fermi tutti, è mia!'. Ed in base al profilo Facebook dell'ufficiale, possiamo affermare con certezza che il suo cuore sia diviso fra la modella napoletana ed un'altra persona, di sicuro molto importante nella sua vita. Si tratta del nipotino Cristian, con cui trascorre il tempo libero non appena ne ha l'occasione. Senza considerare la palestra e gli amici, oltre le missioni che lo tengono spesso lontano da casa e dagli affetti. Ed a proposito di social, le curiosità maggiori sono nascoste fra le sue amicizie: Paola Di Benedetto, ex fidanzata di Matteo Gentili, Aurora Betti e persino Anna Tedesco, che per tanti anni ha tenuto banco a Uomini e Donne.

© Riproduzione Riservata.