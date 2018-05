Rodrigo Alves, il Ken umano / Tornerà come ospite in studio su Canale 5? (Grande Fratello 2018)

Rodrigo Alves, il Ken umano: potrebbe tornare ospite all'interno della casa del programma di Canale 5 dopo aver fatto la sua incursione nella casa più famosa della tv. (Grande Fratello 2018)

Rodrigo Alves, il Ken umano: Grande Fratello 15

Il Ken Umano Rodrigo Alves potrebbe ritornare come ospite al Grande Fratello 2018. Soprattutto perché sembra proprio che abbia lasciato in sospeso alcune cose, collegate con la sua recente esperienza lampo nella Casa. E non si tratta del rapporto con i concorrenti, con cui è riuscito a stringere un legame grazie alla sua evidente simpatia. Si tratta del piccolo attrito che si è creato con Cristiano Malgioglio, che ha contestato la popolarità internazionale di Rodrigo. Niente di nuovo per la Regina Malgy, che aveva già avuto un'uscita simile in occasione dell'ingresso di Aida Nizar Delgado. La decisione di Barbara d'Urso di far entrare il Ken Umano nel reality in qualità di ospite le apre inoltre le possibilità di chiamarlo ancora in studio, magari proprio per un confronto in diretta con Malgioglio oppure per altri ingressi lampo nella Casa di Cinecittà. Del resto Rodrigo ha già risposto all'imbeccata del cantautore, sottolineando come quest'ultimo sia in realtà conosciuto solo in Italia, mentre il proprio nome e aspetto è sotto i riflettori di tutto il mondo.

LE ESIBIZIONI SOTTO LA DOCCIA

Il Grande Fratello 2018 ha vissuto l'incontro fra il Ken Umano e i concorrenti del programma, ma anche delle esibizioni sotto la doccia di Rodrigo Alves. Un'occasione che Barbara d'Urso non si è lasciata sfuggire, così come i fan incollati al televisore proprio quando il finto concorrente ha deciso di mostrare fugacemente le proprie grazie. Attimi che sono diventati virali sui social e che hanno catturato l'attenzione di Striscia la Notizia e che sono stati riproposti in modo parziale anche nella scorsa puntata di Domenica Live. Per risolvere i problemi collegati alle ultime operazioni, il Ken Umano ha invece dovuto affidarsi al chirurgo dei vip, Giacomo Ortis, che lo ha aiutato ad eliminare lividi e imperfezioni rimaste sul suo volto in seguito ai trattamenti di placenta, botox ed altro ancora. Rodrigo ha infatti ringraziato lo specialista via Instagram, aggiungendo di essersi pentito degli ultimi interventi fatti a Praga.

TANTA VOGLIA DI RIMANERE NELLO SPETTACOLO ITALIANO

Le intenzioni del Ken Umano è di non terminare la sua esperienza italiana in seguito all'uscita dalla casa del Grande Fratello 2018. Rodrigo Alves ha infatti annunciato di essere già alla ricerca di una casa in cui prendere residenza per qualche tempo ed un'insegnante privato che lo aiuti ad imparare al meglio la nostra lingua. Il pupillo di Barbara d'Urso aveva già manifestato quest'ultima volontà ai concorrenti del reality, ma aveva omesso il desiderio di volersi trasferire nel nostro Paese. Non si tratta di certo di una scelta permanente, dato che lavora in Inghilterra ed in tutto il mondo, motivo per cui ha diverse dimore sparse in tante città. Questa scelta però lascia intuire che il Ken Umano abbia dei progetti professionali ben precisi e che potrebbero riguardare molto di più delle ospitate frequenti nei salotti della d'Urso. Per ora le uniche notizie certe riguardano il suo desiderio di imparare l'italiano per poter mostrarsi al pubblico per ciò che è realmente, per poter esprimere le proprie emozioni al meglio, come riferisce in un post sui social.

