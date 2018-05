Romina Power contro Maurizio Costanzo/ “L'ultima intervista in tv”. Le pesanti accuse dell'ex di Al Bano

Romina Power contro Maurizio Costanzo: “Questa è 'ultima intervista in tv della mia carriera”. Le pesanti accuse dell'ex di Al Bano. Il cantante interverrà? Le ultime notizie

15 maggio 2018 Silvana Palazzo

Romina Power contro Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo entra nella saga tra Al Bano Carrisi e Romina Power. Quest'ultima ha attaccato il giornalista, che aveva incontrato in occasione della registrazione dell'ultima puntata del “L'intervista”. «Vi voglio comunicare che l'intervista con Maurizio Costanzo sarà l’ultima intervista in tv della mia carriera», ha esordito Romina in un post su Facebook. Un autentico colpo di scena e una reazione inaspettata, anche perché le accuse a Maurizio Costanzo sono pesanti: «Per via della slealtà di aver pubblicato la trascrizione dell'intervista per esteso corredata di foto degli schermi. Ho capito che non esiste la correttezza. Quindi, basta». Inspiegabile la reazione di Romina: se l'è presa perché l'ufficio stampa del programma ha pubblicato un'anticipazione dell'intervista registrata, una prassi peraltro consolidata. Si tratta infatti di una operazione consueta, con la quale testate e giornali possono dare un'idea ai lettori di quello che vedranno in tv. Per questo l'uscita di Romina Power è sembrata a molti un autogol...

ROMINA POWER CONTRO MAURIZIO COSTANZO: SCOPPIA IL CASO

Cosa ne pensa Al Bano Carrisi del duro attacco che Romina Power ha rivolto a Maurizio Costanzo? È nota infatti la stima del cantante di Cellino San Marco per il marito di Maria De Filippi, peraltro uno dei più grandi giornalisti televisivi italiani. Stando a quanto riportato dal settimanale DiPiù, chi conosce Al Bano assicura che non è per nulla d'accordo con le accuse di slealtà e scorrettezza che l'ex moglie ha rivolto a Costanzo. E allora la domanda sorge spontanea: questo episodio incrinerà i rapporti tra i due ex coniugi dopo la pace ritrovata? Forse l'ex signora Carrisi, da poco diventata nonna grazie alla figlia Cristel, farebbe bene a spiegare quella che è apparsa a tutti una reazione inaspettata. Una cosa è certa: stavolta Loredana Lecciso non c'entra nulla. Per una volta è Maurizio Costanzo a finire nella saga tra Al Bano e Romina. E chissà se avrà voglia di rispondere a distanza.

© Riproduzione Riservata.