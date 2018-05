Simona Izzo/ Nuovo scontro con Luigi Favoloso? (Grande Fratello 2018)

Simona Izzo contro Liuigi Favoloso al Grande Fratello 2018. L’opinionista ha duramente attaccato l’ex fidanzato di Nina Moric, accusato di non conoscere bene l'italiano.

15 maggio 2018 Redazione

Simona Izzo

Simona Izzo non è stata salvata dalle polemiche che sta vivendo il Grande Frantello 2018, ancora nel mirino di tanti ammiratori che contestano agli autori e ai concorrenti diversi comportamenti. Dalla nascita del branco fino al complotto con cui sarebbe stata fatta uscire Aida Nizar, ce n'è davvero per tutti i gusti. Izzo del resto non è diventata solo un punto di riferimento per i telespettatori, che approfittano della sua pagina personale su Facebook per chiederle di frenare quanto sta avvenendo nella Casa. Luigi Favoloso per esempio non è riuscito a dimenticare l'appunto fatto dalla regista nella precedente diretta, in cui lo ha invitato a usare al meglio i congiuntivi. E l'uscita della Izzo non è solo piaciuta agli ammiratori, ma anche ai concorrenti del reality. Più volte negli ultimi giorni i gieffini hanno bacchettato Favoloso sull'uso scorretto dei tempi verbali, ricordandogli quanto l'opinionista avesse ragione. Il diretto interessato invece continua a premere con gli autori perché la Izzo possa entrare nella struttura di Cinecittà, in modo da farle cambiare idea. La risposta della regista? Se potesse, scrive in un commento su Facebook, lo farebbe volentieri. Risolto inoltre il giallo del famoso cuscino rosso fatto per Aida, che alcuni utenti hanno individuato dietro la schiena della Izzo ben prima che Aida venisse eliminata. Anche in questo nessun mistero, risponde la regista sui social, semplicemente era pronta a consegnare il regalo alla spagnola per trasmetterle l'affetto del pubblico italiano.

Il sostegno dei fan

La Festa della Mamma è ormai alle spalle e Simona Izzo ha approfittato dello stacco dal Grande Fratello 2018 per trascorrere una giornata in famiglia. Tutta al femminile, ovviamente, come dimostra in una foto su Instagram in cui posa al fianco di tante generazioni rosa e due bambini. Mamma, sorelle e nipoti, un vero e proprio clan per la Izzo, un gineceo meraviglioso come sottolinea un fan in un commento. La regista ha voluto inoltre spendere qualche parola , una lode che comprende tutte, dalle mamme alle nonne, dalle figlie alle nipoti, unite per omaggiare il dono ricevuto di essere donne. Clicca qui per vedere il post di Simona Izzo. Intanto la regista continua a ricevere consigli su come gestire al meglio i suoi interventi in diretta, dove la rivedremo ancora questa sera intenta a dispensare cultura e suggerimenti sull'uso della grammatica italiana. Per alcuni fan la Izzo dovrebbe intervenire con maggior forza e non lasciarsi azzittire ogni volta che apre bocca. “Non è da te”, evidenzia una fan su Facebook, ricordando forse il periodo che la stessa opinionista ha vissuto nella Casa durante l'edizione Vip del programma. “Fatti rispettare come fanno le opinioniste con la O maiuscola, alla Mara Venier”, interviene invece un'altra ammiratrice. La Izzo deciderà di dare corda alle richieste dei fan oppure è destinata a rivestire un ruolo marginale?

