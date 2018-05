Simone Coccia Colaiuta / Sarà eliminato? La madre intanto lo difende... (Grande Fratello 2018)

Simone Coccia Colaiuta, sarà eliminato? La madre continua a difenderlo di fronte alle tante polemiche che lo stanno vedendo protagonista su Canale 5 nella casa. (Grande Fratello 2018)

Simone Coccia Colaiuta, Grande Fratello 15

Simone Coccia Colaiuta può contare sulla difesa a spada tratta della madre, all'esterno del Grande Fratello 2018. Mentre il concorrente continua a fare e disfare i piani per far emergere in negativo alcuni degli altri concorrenti, la madre dell'ex spogliarellista è intervenuta a Domenica Live per difendere il figlio dalle accuse dell'ex moglie, riguardo al mancato versamento di alcuni alimenti destinati al figlio. Mamma Tiziana è sicura di avere le ricevute ed esibire le prove e Simone è stato messo al corrente di quanto sta accadendo all'esterno durante l'ultima diretta. Non sembra tuttavia che la situazione lo abbia scosso, dato che ha continuato a comportarsi come sempre. E questo anche in negativo, se si considera ai complotti che ordisce alle spalle degli altri gieffini. Veronica Satti per prima, che ha accusato con Angelo Sanzio di fare la vittima solo per evitare la nomination. Luigi Favoloso compreso, con cui fa attenzione a comportarsi come amico, per poi riferire tutto ad Angelo Mezzetti, in modo che l'amico trovi il modo per colpire l'ex fidanzato di Nina Moric. Un quadro dipinto anche domenica sera, quando Simone ha raccolto alcune confidenze di Luigi in seguito allo scontro con Tarzan, per poi andare a complimentarsi con quest'ultimo per essere riuscito a mettere in difficoltà il concorrente.

IN RISALTO SOPRATTUTTO I DIFETTI?

Il Grande Fratello 2018 ha già messo in evidenza le particolarità del carattere di Simone Coccia Colaiuta, soprattutto in negativo secondo i telespettatori. Sui social molti hanno espresso un parere negativo per il modo di fare dell'ex spogliarellista, additato dagli altri concorrenti come falso ed ipocrita. Anche se il suo modo di giocare non ha ingannato i gieffini, Simone è riuscito comunque a sfruttare i momenti di tensione a proprio vantaggio. La tecnica finora messa in atto è colpire senza esporsi, lasciando che siano gli altri ad emergere in tutte le loro debolezze. Non è un caso infatti che il fidanzato di Stefania Pezzopane abbia deciso di non attaccare Luigi in modo diretto, lasciando il compito al suo noto complice Alberto Mezzetti. In passato i due concorrenti hanno infatti vissuto dei momenti di forte tensione, a causa di alcuni insulti pronunciati da Favoloso contro la fidanzata di Coccia. Ed è anche per questo che Aida Nizar è rimasta sorpresa nel vedere che durante la scelta della scorsa settimana, Simone ha preferito prendere le parti di Luigi piuttosto che quelle della spagnola. Una tecnica calcolata ad arte, ma che potrebbe essere smascherata in tempo record.

SARÀ ELIMINATO?

Simone Coccia Colaiuta potrebbe uscire dalla casa del Grande Fratello 2018 già questa sera. L'unico vantaggio potrebbe essere la presenza di Danilo Aquino al televoto, fra i concorrenti più contestati dal pubblico italiano. Solo alla luce di questo particolare, senza considerare la poca simpatia che i telespettatori provano per Mariana Falace, potrebbero salvarlo da un'eliminazione certa. Dal suo punto di vista, Simone è sicuro di aver fatto una grande esperienza nel reality e di essere riuscito a trasmettere il proprio carattere al pubblico da casa. Sarà davvero così? Sui social del resto c'è già chi si chiede se sarebbe in grado di pugnalare alle spalle anche Alberto Mezzetti, l'unico che finora ha eletto come confidente esclusivo. Per ora Tarzan è l'unico ad essersi salvato dai complotti dell'ex spogliarellista, ma rimane il dubbio che la sua alleanza con il viterbese sia in realtà parte della sua tecnica di gioco. Per ora sembra che il suo obbiettivo sia riuscire a mettere in cattiva luce Danilo ed aspettare l'esito del televoto di oggi per capire come procedere. Se il romano non dovesse uscire, ha già promesso di votarlo. Eppure è la stessa decisione che pochi giorni prima aveva detto di aver preso per Luigi Favoloso, salvo poi cambiare in corso d'opera.

