Stefania Pezzopane al Grande Fratello 15/ Sorpresa per Simone Coccia: "Sei un uomo semplice e quindi bello"

Stefania Pezzopane entra nella Casa del Grande Fratello 15 e sorprende il fidanzato Simone Coccia Colaiuta. Lacrime e baci d'amore in diretta con Barbara D'Urso

15 maggio 2018 Anna Montesano

Stefania Pezzopane, fidanzata di Simone Coccia Coliuta

Barbara D'Urso aveva anticipato che questa sera, al Grande Fratello 15, ci sarebbero stati dei confronti forti e davvero inaspettati e così è stato. Uno di questi ha come protagonista Simone Coccia Colaiuta, perché nella Casa, a gran sorpresa, fa il suo ingresso la sua fidanzata: la senatrice Stefania Pezzopane. Mai Simone si sarebbe aspettato una sorpresa del genere che parte con Barbara D'Urso che lo chiama in Mistery Room e gli mostra una loro foto. Simone scoppia a piangere, ribadendo che Stefania è l'amore della sua vita. La D'Urso però prosegue e fa uno scherzo cattivo al concorrente del Grande Fratello, facendogli credere che la Pezzopane voglia chiudere per sempre la loro storia d'amore. Lui è gelato da tale notizia, poi però Stefania fa il suo ingresso nella Casa e aspetta in salone Simone, mentre la conduttrice le mostra le immagini del fidanzato che parla di lei nella Casa. Ma ecco finalmente il fatidico incontro freezzato.

IL COMMOVENTE MONOLOGO DELLA PEZZOPANE

La Pezzopane inizia il suo discorso: "Ciao Simone, avevamo deciso che io non sarei potuta e dovuta venire e però poi ho preso un'altra decisione. Ormai è un mese che non ci vediamo, sentiamo... il tuo telefono è fermo a quella domenica mattina in cui sei partito per Roma e io sono sempre col batticuore perché il tuo ingresso nella Casa ha scatenato tante cose, molte cattiverie, cadute di stile, stupidaggini, menzogne tutte addosso a Simone. Ma Simone non è quello che raccontano alcuni, ma è quella della Casa, di Casa, quello che scrive i cartelli per me col pennarello rosso. Perché Simone fa così, delle cose semplici ma molto belle. Non so quante donne hanno avuto l'occasione di avere vicino un uomo semplice. Io ho scelto uno diverso da me. Ne possono dire qualsiasi su di te ma io non credo a nulla." E non manca la frecciatina a Luigi Favoloso, che l'aveva derisa per la sua bassa statura: "Qual è il pouff? Qualcuno mi ha detto che io sono come quel pouff, ma quel pouff non ha la testa e io ce l'ho!"

