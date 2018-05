Striscia la Notizia/ Anticipazioni 15 maggio: lo strano caso della centrale elettrica di Massafra

Striscia la Notizia torna in onda oggi, martedì 15 maggio, alle 20.35 su canale 5: tra i nuovi servizi anche quello di Pinuccio sulla centrale elettrica di Massafra.

15 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Ficarra e Picone

Nuovo appuntamento con Striscia la Notizia, il tg satirico di canale 5 che torna in onda oggi, martedì 15 maggio, con nuovi servizi con cui fare luce su alcune vicende oscure dell’Italia. Ficarra e Picone, dopo aver incollato davanti ai teleschermi 4.758.000 spettatori con uno share del 18.2% nella scorsa puntata, tornano in onda per fare compagnia agli italiani che, da anni, seguono con molto affetto il tg satirico di Striscia la Notizia che, oltre ad occuparsi dei problemi dei propri spettatori, non perde mai di vista le incongruenze che si verificano nel mondo dello spettacolo. In particolare, sempre più spesso, Striscia porta a galla alcuni retroscena sui reality più amati della televisione svelando ciò che, spesso, viene trascurato. In attesa della nuova puntata live del Grande Fratello di Barbara D’Urso, Striscia porterà a galla nuovi particolari su ciò che accade nella casa più famosa d’italia?

IL CASO DELLA CENTRALE ELETTRICA DI MASSAFRA

Per dare voce ai propri spettatori sparsi in ogni zona del Belpaese, Striscia la Notizia ha inviati in diverse regioni. Per la Puglia, l’inviato è Pinuccio che, nella nuova puntata del tg satirico di canale 5, si occupa dello strano caso della centrale elettrica di Massafra, ponendo l’accento sugli appalti in Puglia. Nei prossimi giorni saranno rinnovate le autorizzazioni per la centrale termoelettrica di Massafra alimentata a rifiuti. La cosa strana è che nel rinnovo è coinvolto un dirigente già condannato per tentato abuso d’ufficio, ma che potrà comunque ricoprire quel ruolo. Martino Tamburrano, Presidente della Provincia di Taranto, ha, infatti, confermato la legittimità del dirigente. Pinuccio si reca sul posto per capire come sia possibile che una persona condannata continui a ricoprire cariche pubbliche.

