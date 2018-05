Tom Wolfe è morto/ Scrisse "Il falò delle vanità": padre del new journalism, inventò il termine radical-chic

Tom Wolfe è morto: si è spento a 87 anni per un'infezione l'autore de "Il falò delle vanità". Considerato il padre del new journalism, coniò diversi termini tra cui radical-chic

Tom Wolfe, foto da Facebook

Tom Wolfe è morto a 87 anni: lo scrittore e saggista a cui dobbiamo un capolavoro come "Il falò delle vanità" si è spento nell'ospedale di Manhattan, dov'era stato ricoverato nei giorni scorsi a causa di un'infezione. A darne notizia è stato il Guardian, citando come fonte autorevole l'agente del letterato, Lynn Nesbit. Tom Wolfe, al secolo Thomas Kennerly Wolfe Jr., era nato a Richmond il 2 marzo 1931. Della sua produzione letteraria, come riporta La Stampa, sono stati pubblicati in Italia da Mondadori, oltre che il già citato "Il falò delle vanità", anche "Un uomo vero", "Io sono Charlotte Simmons", e "Le ragioni del sangue". La carriera di Wolfe prese il via come giornalista nel 1957 presso lo "Springfield Union"; tre anni dopo si trasferì al “Washington Post” e nel 1962 al "New York Herald Tribune", collaborando anche con la rivista "Esquire".

TOM WOLFE E I NEOLOGISMI

Non è da tutti creare un termine, una parola capace di entrare nei vocabolari, oltre che nell'uso comune di milioni di persone. Ebbene Tom Wolfe c'è riuscito: è sua infatti la paternità di un neologismo molto in voga come radical-chic. Per definizione si tratta di una locuzione che "riflette il sinistrismo di maniera di certi ambienti culturali d'élite, che si atteggiano a sostenitori e promotori di riforme o cambiamenti politici e sociali più appariscenti e velleitari che sostanziali". Il suo romanzo di maggior successo, pubblicato nel 1987 e tradotto in Italia con il titolo "Il falò delle vanità", ha dato origine all'omonimo film di Brian De Palma con Tom Hanks, Bruce Willis, Melanie Griffith e Morgan Freeman. Tom Wolfe è stato insignito anche di diversi premi, fra cui il “Dos Passos Prize” e il “Jefferson Lecture in the Humanities”, quest’ultimo particolarmente prestigioso poiché si tratta del riconoscimento più alto che il Governo degli Stati Uniti può conferire per particolari traguardi raggiunti nelle discipline umanistiche.

© Riproduzione Riservata.