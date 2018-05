Uomini e Donne/ Chi sceglie Sara Affi Fella? "Merita una scelta sincera come lei" (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Anche Sara Affi Fella si prepara la scelta, ma chi sarà? Federico Mastrostefano è convinto: "Sarà Lorenzo, ma..."

15 maggio 2018 Anna Montesano

Nilufar Addati e Sara Affi Fella

Dopo la scelta di Nilufar Addati, che pare si stia registrando proprio in questi giorni (o addirittura sia stata già registrata), toccherà a Sara Affi Fella chiudere in bellezza il suo percorso. A differenza della Addati, che non ha dato evidenti segni di preferenza per l'uno o l'altro dei suoi corteggiatori, quella che sarà la scelta di Sara pare essere a tutti evidente. "Sceglierà Lorenzo" si legge sul web, sui social e anche nelle opinioni di chi Uomini e Donne lo ha fatto. È il caso di Federico Mastrostefano, ultimamente ospite in studio per affiancare Mariano Catanzaro, che a Uomini e Donne Magazine ha dichiarato: "Chi mi ha colpito tra i tronisti di adesso? Sara Affi Fella. Merita di avere una scelta sincera e vera come lei. Penso che alla fine sceglierà Lorenzo: lui si è calato nella parte del bad boy , ma spero che gli dica di si perché lei se lo merita".

NILUFAR HA GIÀ SCELTO?

E mentre si pensa a quella che sarà la scelta di Sara Affi Fella, la curiosità è tutta sull'imminente scelta di Nilufar Addati. Bellissime le parole con e quali la tronista ha voluto fare il suo annuncio a Nicolò e Giordano, prima di rivederli poi in villa. Ecco le sue commoventi dichiarazioni accompagnate ad un video dei momenti più belli trascorsi con entrambi. "Sei mesi fa iniziava qualcosa che non pensavo potesse avere un impatto così forte nella mia vita. Mi sono sentita vulnerabile e forte come mai in vita mia. - e ancora - Mi sento incredibilmente fortunata ad avere trovato due persone così diverse e così speciali con le quali ho condiviso tutto questo. Grazie a voi mi sono sentita grande e mi sono sentita piccola. mi sono sentita desiderata e mi sono sentita bella".

