Uomini e Donne/ Gianni Sperti contro Giorgio Manetti: l'ultima stoccata del cavaliere (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Continua il botta e risposta tra Giorgio Manetti e Gianni Sperti. Arriva infatti la nuova stoccata del cavaliere...

15 maggio 2018 Anna Montesano

Giorgio Manetti, Uomini e donne

Negli ultimi mesi, Giorgio Manetti si è fatto un acerrimo nemico nello studio di Uomini e Donne. Se Gemma Galgani ha sempre contro Tina Cipollari, a criticare "il gabbiano" del trono Over è invece Gianni Sperti. Non convinto dai suoi comportamenti nello studio di Canale 5 e soprattutto con le donne, l'opinionista ha iniziato a sospettare di lui, soprattutto vista l'amicizia molto stretta con Anna Tedesco (che per tali accuse ha poi lasciato il programma). Ma il rapporto tra Anna e Giorgio non è finito cerco con l'uscita della dama da Uomini e Donne. Su Uomini e Donne Magazine appaiono scatti dei due insieme, fatti nel corso della festa del compleanno di Manetti e alle quali Gianni ha fatto anche riferimento in una delle ultime puntate del trono over andate in onda. Le frecciatine non sono mancate, ma Giorgio non può che rispondere a tono all'opinionista di Uomini e Donne.

GIORGIO E LA FRECCIATINA A GIANNI SPERTI

Così, attraverso un intervento sul noto settimanale, Giorgio Manetti lancia una nuova stoccata a Gianni Sperti. "Nessuno può dirmi chi invitare alla mia festa. - sbotta il cavaliere del trono Over - In trasmissione, spesso Gianni Sperti, ha fatto illazioni su una nostra ipotetica relazione intima: beh, ognuno può pensarla come vuole, per quanto mi riguarda non ho niente da nascondere e credo che Anna condivida con me questo pensiero. Mi è dispiaciuto che sia uscita dalla trasmissione, ma è molto difficile resistere all'interno dello studio quando si è continuamente messi sul banco degli imputati senza aver commesso niente di tutto ciò di cui si è accusati". L'opinionista di Uomini e Donne risponderà alle frecciatine?

© Riproduzione Riservata.