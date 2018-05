Veronica Rega "non sto con Massimo Boldi"/ In diretta a Pomeriggio 5: "non lo baciavo, mi parlava di Loredana"

Veronica Rega, "non sto con Massimo Boldi": l'ex concorrente del Grande Fratello 5 ha smentito il flirt con l'attore comico. I due, paparazzati a cena, parlavano di Loredana De Nardis

Veronica Rega e Massimo Boldi

Negli ultimi giorni le voci di un presunto flirt tra Massimo Boldi e Veronica Rega si sono letteralmente moltiplicate. L'attore comico, reduce dalla delusione del "presunto" tradimento subito da Loredana De Nardis, è stato paparazzato dal settimanale Spy in compagnia dell'ex concorrente del Grande Fratello 5 durante una cena. Le foto, che hanno immortalato Boldi e la Rega in atteggiamenti che potremmo definire "complici" lasciavano presagire un'intimità di qualche tipo tra i due, ma è stata la stessa ex gieffina, intervendo in diretta a Pomeriggio 5, a smentire ogni tipo di ricostruzione "fantasiosa":"La verità è che come spesso capita nel nostro mestiere - io sono attrice da 14 anni - capita di trovarmi a cena con dei colleghi. A questa cena è arrivato Masimo perché abbiamo degli amici comuni. Mi ha fatto ridere, è un continuo di risate con lui. Abbiamo passato una piacevolissima serata, insieme ad altre persone". Ma nulla di più, stando a quanto raccontato dalla bella Veronica a Barbara D'Urso...

VERONICA REGA, "TRA ME E MASSIMO BOLDI NESSUN BACIO"

Nonostante le foto scattate da Spy sembrino suggerire il contrario, Veronica Rega ha negato che tra lei e Massimo Boldi vi sia scappato anche un solo bacio nella cena di qualche giorno fa:"Non era un bacio in realtà. Non so a quale foto tu ti riferisca - ha detto parlando con Barbara D'Urso - Ci stavamo salutando prima di uscire dal ristorante". La conduttrice di Pomeriggio 5 ha chiesto allora che cosa avessero da raccontarsi con Massimo durante quella loro chiacchierata all'apparenza così fitta e Veronica Rega ha risposto:"Ha parlato tanto della fine del rapporto con la sua ex compagna. C'è stata subito tanta complicità e mi ha detto che è rimasto molto ferito dalla fine del rapporto, dal fatto che lei ora lo rinneghi per mascherare un tradimento. So che quando li ha incontrati alla stazione di Grosseo ha detto all'uomo che era con lei: "Falla felice più di quanto sia stato capace io". Lei continua a dire che questi ultimi anni di rapporto non esistono. Lui soffre, però continua a vivere".

