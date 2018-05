Veronica Satti / La figlia di Bobby Solo in rotta con Luigi Favoloso? (Grande Fratello 2018)

Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo piomba nello sconforto ed è sempre più in rotta con Luigi Favoloso. Cosa sta accadendo tra i due che sembravano molto amici? (Grande Fratello 15)

Veronica Satti, Grande Fratello 15

Veronica Satti è piombata di nuovo in un forte sconforto, in seguito agli ultimi eventi accaduti al Grande Fratello 2018. Il rapporto con Luigi Favoloso non è più così speciale come un tempo e la ragazza inizia a nutrire dei forti dubbi sulla genuinità del comportamento del napoletano. Soprattutto subito dopo lo scherzo con cui Luigi ha fatto credere di aver avuto due rapporti fisici nella Casa. Per Veronica è stato un vero colpo al cuore, tanto da manifestare il proprio sdegno al diretto interessato. Ed anche quando ha capito lo scherzo, Veronica non ha digerito il fatto che il napoletano abbia messo in forse la possibilità di provare attrazione per Mariana Falace. Per la figlia di Bobby Solo si tratta di una questione di principio, dato che non tollera vedere il concorrente cambiare idea ogni paio d'ore. Questo non le ha impedito però di prendere le sue difese di fronte alle accuse di Alberto Mezzetti, anche se in modo meno infuocato rispetto al solito. Il dubbio che Luigi sia diverso come crede ha spinto di nuovo la ragazza verso Lucia Orlando, non sapendo che intanto Lucia Bramieri, Angelo Sanzio e Simone Coccia Colaiuta tramano alle sue spalle per farla fuori.

UN COMPORTAMENTO ALTALENANTE

Il Grande Fratello 2018 fino ad ora ci ha mostrato una certa altalena nel comportamento di Veronica Satti. L'attrito che sta vivendo ora con Luigi Favoloso è lo stesso che l'ha spinta in passato a confrontarsi con Valerio Logrieco e poi con Matteo Gentili. Il cliché è sempre lo stesso ed ora i fan si chiedono verso chi si dirigerà ora che il napoletano sembra averla delusa un po' troppo. Veronica ha anche cercato di avvicinarsi ad Angelo Sanzio, con cui in realtà non è mai entrata in sintonia, ma sembra che abbia perso del tutto il motivo per cui ha deciso di entrare nella Casa. Messo da parte il desiderio di conquistare il padre tramite il suo comportamento nel reality, la Satti ha mostrato finora solo lati di sé che hanno attirato l'attenzione della maggior parte dei concorrenti, ma non dei telespettatori. Per ora è riuscita a salvarsi solo perché, come sottolineato da Angelo, viene vista più come una mascotte che come una reale concorrente. E tutto potrebbe cambiare proprio subito dopo la diretta di questa sera, nel caso in cui alcuni gieffini decidessero di mandarla in nomination.

VERONICA CONTRO TUTTI?

La casa del Grande Fratello 2018 sembra non essere d'accordo con il modo di fare di Veronica Satti, che trascorre il tempo a parlare dei suoi mali. Secondo Angelo Sanzio è un modo per farsi vedere come vittima, senza considare che anche altri gieffini soffrono di attacchi di panico e ansia come lei. Questo vittimismo potrebbe essere fatale per Veronica, soprattutto se il creatore di profumi e Lucia Bramieri decidessero di votarla. Non è escluso che anche Simone Coccia possa votarla, dato che ha evidenziato questa possibilità nel corso della settimana. Gli alleati per la Satti diventano sempre di meno e questo senza che la ragazza decida di cambiare il proprio atteggiamento nella Casa, dividendo il suo tempo fra malinconie, riposini a tutte le ore e poca azione. Il cambiamento in negativo rispetto alla prima settimana di reality è più che evidente e potrebbe iniziare a diventare sacrificabile per gli altri gieffini più competitivi. Non sembrano inoltre esserci molte speranze sul suo possibile cambio di gioco in corsa, dato che il tentativo di avvicinarsi ad Angelo è stato subito smascherato da quest'ultimo. I tre complottisti della Casa hanno capito quali siano le reale intenzioni della Casa e questo mette la figlia di Bobby Solo davvero in una situazione delicata e complessa.

