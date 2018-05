X-FACTOR, SIMONE FERRARI CHI E'?/ Nuovo direttore artistico: è lui il sostituto di Luca Tommassini

Simone Ferrari è il nuovo direttore artistico di X-Factor 2019. Lui è il più giovane italiano ad aver diretto le cerimonie olimpiche

Simone Ferrari, 31 anni, nuovo direttore artistico di X-Factor

La notizia è di un’ora fa e a darla è proprio X-Factor. Dopo l’abbandono della direzione artistica da parte di Luca Tommassini, il programma musicale di Sky, era alla ricerca di un nuovo talento che lo sostituisse. Luca Tommassini, infatti, dopo aver lavorato per molti anni come direttore artistico di X-Factor, da questa stagione ha deciso di tornare a Mediaset e lavorare per Maria De Filippi ad “Amici”. Così il web ha iniziato a fare il toto nome sul papabile sostituito e oggi è arrivata la conferma. Sarà Simone Ferrari a capo della direzione artistica per la dodicesima edizione di X-Factor. Sembrava impossibile sostituire un genio della danza come Tommassini che, nell’arco della sua carriera, ha affiancato le cantati americane più famose della scena mondiale, come Madonna. La notizia era già stata annunciata da Dagospia, ma proprio oggi l’indiscrezione è diventata certezza e il pubblico freme dalla voglia di vedere cosa realizzerà Simone Ferrari per il nuovissimo X-Factor.

SIMONE FERRARI A EXPO

Per capire chi è Simone Ferrari non serve andare lontano. Trentunenne e milanese, sebbene abbia lavorato in giro per il mondo, come Canada e Stati Uniti, i lavori di Simone Ferrari sono stati ammirati anche dagli italiani durante EXPO. Simone Ferrari è infatto in braccio destro di Marco Balich, direttore creativo delle più assurde e meravigliose cerimonie olimpiche e proprio lui, Balich, ha ideato il Padiglione Italia durante l’esposizione universale tenutasi a Milano nel 2015, ma soprattutto lo conosciamo per il famoso e spettacolare Albero della Vita. Simone Ferrari, che dirigerà la parte artistica di X-Factor 2019, è sempre stato appasionato di teatro e dello spettacolo. Da giovanissimo si è dedicato anche alla musica, durante il liceo suonava la batteria. Ma è con l’ingresso nell’agenzia di Marco Balich che la sua vita prende un’importante svolta e inizia a dirigere le cerimonie di importanti eventi di fama mondiale.

LE CERIMONIE OLIMPICHE

Simone Ferrari ha diretto importati cerimonie, tra queste quelle olimpiche sono state le più apprezzate e affascinanti. Una delle ultime che ha realizzato è stata per la chiusura dei Giochi d’Asia 2017 ad Ashgabat, in Turkmenistan. Possiamo confermare che Simone Ferrari è il più giovane direttore artistico italiano ad aver diretto una cerimonia olimpica. Da giovanissimo, dopo la musica si è innamorato del physical theatre, ossia la recitazione senza parlare. Riguardo alle cerimonio olimpiche Ferrari racconta essere una vera vetrina per un Pease, un modo per farsi conoscere. Alla cerimonio di chiusura dei Giochi d’Asia – un equivalente orientale delle olimpiadi – erano presenti 40 mila persone che sono state emozionate dal lavoro realizzato da Simone Ferrari. Il nuovo direttore artistico di X-Factor dice di essere sempre alla ricerca di nuovi talenti, ma racconta la frustrazione di fronte alla difficoltà di non trovare abbastanza giovani. “Il linguaggio emotivo è uno dei più complessi. Quello che faccio è emozionare”, da questo giovane talento non c’è che da aspettarsi solo cose grandiose

