X-MEN - GIORNI DI UN FUTURO PASSATO/ Su Italia 1 il film con Hugh Jackman (oggi, 15 maggio 2018)

X-Men - Giorni di un futuro passato, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 15 maggio 2018. Nel cast: Hugh Jackman, Patrick Stewart e Jennifer Lawrence, alla regia Bryan Singer.

15 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST HIGH JACKMAN

Il film X-Men - Giorni di un futuro passato va in onda su Italia 1 oggi, martedì 15 maggio 2018, alle ore 21.25. Si tratta della settima pellicola della serie dedicata ai super-eroi X-Men che è stata realizzata nel 2014, è il sequel del film del 2011 di Matthew Vaughn intitolato "X-Men - L'inizio" e anche del film di James Mangold uscito nel 2013 con il titolo "Wolverine - L'immortale". La regia è di Bryan Singer. Il cast è veramente notevole, tra gli attori principali ci sono molto Hugh Jackman, Patrick Stewart, Jennifer Lawrence, James McAvoy e Halle Berry. Il film vanta una candidatura all'87esima edizione del famoso premio Oscar nella sezione "migliori effetti speciali". Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

X-MEN - GIORNI DI UN FUTURO PASSATO, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nel 2024. Gli X-Men devono combattere le "Sentinelle", robot dall'istinto sanguinario dotati di enormi poteri, costruiti dall'uomo allo scopo di annientare i mutanti che avevano osato ribellarsi. I mutanti sono ridotti ad una piccola minoranza, tra loro c'è Pryde, Alfiere e Uomo Ghiaccio, tutti vivono in una costruzione ormai in rovina, il rudere, che è diventato il loro nascondiglio, è anche il luogo in cui i mutanti si incontrano in segreto con le più autorevoli personalità degli X-Men, tra cui Wolverine, Magneto, Tempesta ed il Professore. Le due fazioni cercano di trovare la soluzione più idonea ad arginare la violenza e il vigore delle Sentinelle. Dopo aver analizzato a fondo la situazione e le possibili tattiche a cui ricorrere, giungono all'unanime decisione di trasferire nel lontano 1972 uno di loro, ricorrendo ai poteri di Pryde. Con questo sistema sarà possibile un faccia a faccia con Mystica prima che questi possa assassinare il professor Trask, ovvero colui che ha progettato le Sentinelle. Con la morte di Trask, l'umanità intera vedeva nei mutanti una pericolosa minaccia e tutti avevano collaborato a mettere punto nuove armi distruggerli tutti. La missione di andare indietro nel tempo, necessaria per poter garantire un futuro migliore, viene assegnata a Wolverine, che viene messo al corrente di ogni dettaglio utile a portare a termine la missione, in particolare viene istruito su come agire per collegarsi con Magneto e il Professore, entrambi molto giovani. Ben presto Wolverine si rende conto che la missione affidatagli è molto complicata Mystica non crederà al suo racconto e la convinzione dei mutanti del passato che assassinare Trask sia l'unico modo per salvare i mutanti è radicata. Per fortuna il giovane dottor X riesce a fidarsi di Wolverine ed insieme mettono su una piccola squadra, volano a Parigi dove Trask sta cercando un governo che l'appoggi sovvenzionando la creazione delle sentinelle e dove Mystica si era infiltrata tramutandosi in un generale per stare fianco a fianco con Trask e colpire al momento opportuno. La squadra di X-men non riesce ancora a fermare Mystica e tutti insieme tornano a Washington dove Trask ha in programma di mostrare i suoi prototipi al Presidente degli Stati Uniti. Lo scontro finale vedrà Erik (il futuro Magneto, che collaborava con Trask) attaccare il Presidente degli Usa e Mystica salvare la vita al Presidente stesso. In questo modo, gli umani vedranno nei mutanti esseri che possono proteggere e salvare gli uomini, Trask non sarà appoggiato ed il futuro sarà salvo.

