27 VOLTE IN BIANCO/ Su Canale 5 il film con Katherine Heigl (oggi, 16 maggio 2018)

27 volte in bianco, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 16 maggio 2018. Nel cast: Katherine Heigl e James Marsden, alla regia Anne Flethcer. La trama del film nel dettaglio.

16 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

NEL CAST ANCHE JAMES MARSDEN

Il film 27 volte in bianco va in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 16 maggio 2018, alle ore 21,15. Una commedia che vede Katherine Heigl nei panni di Jane Nichols. La pellicola è stata diretta da Anne Flethcer, la stessa regista di film come Step up, Ricatto d'amore e Parto con mamma. La protagonista Katherine Hiegl è invece nota in tutto il mondo come una delle protagoniste principali della serie tv Grey's Anatomy, a cui ha preso parte per ben cinque stagioni. Nel 2017 è tornata al cinema con L'amore criminale e dal 2018 è entrata a far parte del cast principale di Suits. Accanto a Katherine Hiegl, nel cast di 27 volte in bianco, figurano anche James Marsden, Malin Åkerman, Edward Burns, Judy Greer, Melora Hardin e Michael Ziegfeld. Nella colonna sonora sono inclusi brani molto famosi di vere e proprie star del panorama musicale internazionale come Michale Jackson e James Morrison. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

27 VOLTE IN BIANCO, LA TRAMA DEL FILM

Jane sogna di sposarsi indossando un meraviglioso abito bianco, coronando una meravigliosa storia d'amore. Peccato che al momento la sua vita sentimentale sia in stallo da diverso tempo. Inoltre l'uomo che crede di amare è in procinto di sposare sua sorella Tess. Jane è una ragazza di buon cuore che negli ultimi anni ha preso parte a ben 27 cerimonie nunziali nei panni di damigella di tutte le sue migliori amiche. La sua stravagante storia attira l'attenzione di un reporter, George, convinto che l'articolo sulla storia di Jane ed i 27 matrimoni a cui ha partecipato, possa far decollare la sua carriera. E così, pur di avvicinarsi a Jane, inizia a frequentarla anche se a poco a poco tra i due nasce un legame forte e sincero. Quando, però, Jane scopre che George ha intenzione di sfruttare la sua storia lo pianta in asso scomparendo dalla sua vita. Intanto, ferita da sua sorella Tess che ha stravolto l'abito nunziale appartenuto a sua madre, Jane rovina il matrimonio della sorella, facendo saltare le nozze.

© Riproduzione Riservata.