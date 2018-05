Amici 2018/ Ed. 17: le assegnazioni per il nuovo serale, fans in casetta

Amici 2018, ed. 17: nuove assegnazioni per i ragazzi della squadra bianca e della squadra blu per il prossimo serale. I fans entrano in casetta per conoscere i propri beniamini.

16 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17

Dopo l’ultimo appuntamento con il serale di Amici 17, alcuni fans hanno avuto la possibilità di entrare nelle casette per incontrare i loro beniamini e infondere loro coraggio in vista delle ultime puntate. I ragazzi della squadra bianca e della squadra blu hanno incontrato i rispettivi fans. Dopo averli salutati, gli ammiratori dei ragazzi di Amici 17 hanno avuto la possibilità di vedere le casette e guardare con i loro occhi il posto in cui i loro beniamini stanno vivendo. A poche settimane dalla finalissima, aumenta l’ansia dei fans che continuano a sostenere gli allievi preferiti. Ad oggi, quello che può contare su un maggior seguito di fans è sicuramente Irama che è considerato in pole per la vittoria. A mettergli i bastoni tra le ruote potrebbero essere Biondo, Einar Ortiz e Carmen Ferreri, a loro volta molto amati dal pubblico. Tra questi nomi ci sarà il vincitore di Amici 17?

AMICI 17: ASSEGNAZIONI SERALE

Per la prossima puntata del serale di Amici 17, quali canzoni e quali coreografie dovranno preparare gli allievi della squadra bianca e della squadra blu? Lauren ha ricevuto “Applause” di Lady Gaga, What’s up delle 4 non Blondes. Per Bryan il cavallo di battaglia “Formidable”, “Volcano” e un medley di Michael Jackson. Carmen ha ricevuto “Per Elisa” di Alice, “Purlpe Rain” di Prince, “I know were I’ve been” di Queen Latifah. A Einar sono state assegnate “Una lunga storia d’amore” di Gino Paoli, “Chissà se lo sai” di Ron e Lucio Dalla, “Lei” di C. Aznavour, “All of me” di John Legend. Irama ha avuto l’inedito “Cosa resterà, “Quando ho incontrato te” di Cosmo, “Nessun grado di separazione” di Francesca Michelin, “La canzone di Marinella” di De Andrè. Per Emma “Ciao adios” di Anne-Marie, “Halo” di Beyonce, “Fast Car” nella versione di Beyoce. A Biondo l’inedito “Strip Club”, “Per un’ora d’amore” vers. Subsonica A. Ruggero, Salirò di Daniele Silvestri.

