Ascolti tv 15 maggio/ Boom per il Grande Fratello 2018 ma tiene bene Il Confine

Barbara D'Urso e il suo Grande Fratello 2018 gongolano dopo gli ottimi ascolti di ieri, tiene bene Rai1 con la mini fiction Il Confine in onda anche questa sera.

16 maggio 2018 Hedda Hopper

Grande Fratello 2018

Un vero e proprio boom di ascolti, questo è quello che porta a casa Barbara D'Urso con il suo "circo degli orrori". Mentre tutti chiedono la chiusura anticipata del Grande Fratello e gli sponsor fuggono dal programma, c'è chi addirittura pensa si tratti solo di una strategia di marketing ai danni della stessa conduttrice e a favore dei marchi che stanno marciando un po' sulla cosa. Rimane il fatto che la nave non affonda e che anche ieri la conduttrice e i suoi ragazzi hanno portato a casa un boom di ascolti che rende questo GF quello dei record dopo nove anni di calma piatta e noia. Stefania Pezzopane e Nina Moric sono entrate in casa per un confronto con i loro uomini e lo stesso ha fatto Aida per inveire ancora contro i concorrenti rimasti in casa e tutto questo ha conquistato il pubblico che ha raggiunto quasi il 25% di share e oltre 4 milioni di spettatori battendo la mini serie di Rai1, Il Confine, in onda ieri con 3.666.000 spettatori pari al 15.2% di share.

GRANDE FRATELLO 2018 BATTE TUTTI

Il resto delle reti hanno fatto da cornice alle due reti ammiraglie segnando share al di sotto del 10%. In particolare, a reggere bene il colpo è stata La7 che, con il suo DiMartedì, ha segnato uno share del 9% con 2 milioni di spettatori o poco più. Seguono il triplo appuntamento con Hawai Five O che ha interessato 1.324.000 spettatori pari al 5.8% di share, X-Men – Giorni di un futuro passato che su Italia 1 ha intrattenuto 1.344.000 spettatori con uno share del 6.2% e Carta Bianca che ha permesso a Rai3 di chiudere con un 6.2 di share e 1.384.000 spettatori. Anche nel daytime Barbara D'Urso ha battuto tutti confermandosi leader della rete ammiraglia Mediaset con le sue dirette e i suoi programmi.

