Avengers 4/ Foto dal set: viaggio nel tempo per gli eroi della Marvel?

Avengers 4, le nuove foto dal set spoilerano ciò che accadrà nel film in uscita a maggio 2019: gli eroi della Marvel affronteranno un viaggio nel tempo?

Avengers 4

Avengers – Infinity War continua a battere tutti i record d’incassi. I fans della saga, entusiasti per quanto visto al cinema, attendono ora con ansia l’uscita di Avengers 4 che sbarcherà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a maggio 2019. Manca ancora un anno per l’uscita del nuovo film della Marvel, ma sui social, la pubblicazione di alcune foto scattate sul set, hanno permesso ai fans di avere qualche anticipazione su quello che accadrà nel nuovo film con gli eroi Marvel. In Avengers – Infinity War, Thanos ha cancellato metà universo con il solo schioccare delle dita. Cosa accadrà, dunque, in Avengers 4? Ci saranno nuovi colpi di scena? Gli spoiler che stanno circolando in queste ore sembrano confermare un viaggio nel tempo di Tony Stark che cercherà l’aiuto di un personaggio del passato. Nelle nuove foto scattate sul set, Capitan America (Chris Evans), Iron Man (Robert Downey Jr.) e Thor interpretato da Chris Hemsworth sembrano i protagonisti di un flashback con Loki, ma sarà davvero così?

Ad anticipare quello che potrebbe accadere nel nuovo film Marvel fan Marvel, @Lokieed secondo il quale, in Avengers 4 ci potrebbero essere due Tony Stark. “SONO IN RITARDO MA…ho appena capito che questa scena è proprio un viaggio nel tempo e non un flashback altrimenti perché ci sarebbero due Tony nello stesso posto?? (guardate la porta dietro Loki e Tony) Inoltre qualcuno rimuove la copertura dalla bocca e le catene dai polsi di Loki, io giuro se Tony sta parlando con il Loki del passato…”. Secondo tali spoiler, dunque, il personaggio potrebbe compiere un vero viaggio nel tempo. Secondo altre foto, Tony ha in mano un oggetto bianco che i fans più attenti hanno identificato come il Tesseract. Loki, dunque, potrebbe allearsi con un personaggio improbabile.

I’M LATE BUT I just realised that this has to be time travel and not a flashback because there are two Tonys in the same place?? (see the door behind loki and tony) ALSO someone removes the muffle and the shackles from loki’s wrists I swear if present Tony talks to past loki IM- pic.twitter.com/FuHOQGqg41