Ballando con le stelle 2018/ Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina fanno sul serio: presentazioni in famiglia

Ballando con le stelle 2018, la storia tra Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina si fa importante! Presentazioni in famiglia per la coppia e non solo

16 maggio 2018 Anna Montesano

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina

Non c'è edizione di Ballando con le stelle che non faccia scoccare la scintilla dell'amore tra un concorrente e la sua ballerina o ballerino professionista. Anche quest'anno, Milly Carlucci è riuscita a far innamorare due protagonisti: Francisco Porcella e la bellissima Anastasia Kuzmina. "Ci siamo resi conto che c'era qualcosa tra noi ballando insieme, giorno dopo giorno, sentivo che l'amicizia iniziale si stava trasformando in passione, avvertivo l'elettricità ogni volta che i nostri corpi si sfioravano - ha ammesso il modello nell'intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, dove aggiunge - Poi, quando sono caduto con lo snowboard e mi sono fatto male, Anastasia mi ha seguito e sostenuto. E il sentimento si è rafforzato".

Anastasia ha conosciuto la famiglia di Francisco

Francisco Porcella sembra essere ormai innamorato di Anastasia Kuzmina, ballerina professionista di Ballando con le stelle. "Lei è una ragazza bella dentro e fuori. E poi mi è piaciuta la sua energia, molto simile alla mia" ammette nel corso dell'intervista, nella quale si parla anche della dichiarazione d'amore fatta in diretta a Ballando con le stelle. Svela, però, che non è stata una loro idea: "In realtà noi avremmo voluto proteggere il nostro sentimento ancora per un po', ma ci hanno spinto in questa direzione e, alla fine, siamo felici di aver raccontato la nostra storia in televisione". Le cose tra Francisco e Anastasia sono però molto serie, tanto che sono già state fatte le presentazioni in famiglia. Porcella ammette: "A casa i miei genitori, come i miei fratelli e sorelle, sono già pazzi di lei. In particolare tra Anastasia e mia madre Kirsten è nato un rapporto davvero speciale".

