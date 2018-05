Belen Rodriguez, incidente sexy/ Foto, l'abito troppo leggero: lato B in mostra

Belen Rodriguez, incidente sexy per un soffio di vento: l'abito primaverile è troppo leggero, si alza e il lato B finisce sul settimanale Chi. Le foto che conquistano i fans.

16 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Belen Rodriguez

Primo incidente sexy della stagione per Belen Rodriguez che, approfittando del primo sole, sfoggia una mise che scopre il suo perfetto lato B. La showgirl argentina, sempre in perfetta forma, per raggiungere Roma, come mostrano le foto principali dal settimanale Chi, ha scelto un outfit molto primaverile sfoggiando un abito corto e floreale. Leggero, a causa di un soffio di vento, il vestito di Belen si è alzato lasciando scoperto il lato B che è finito sull’ultimo numero del magazine diretto da Alfonso Signorini. Belen tenta di correre ai ripari abbassando l’abito con una mano, ma i paparazzi, sempre in agguato, non si sono fatti sfuggire l’occasione per immortalare il tutto. Belen, poi, tornata a Milano, ha scelto lo stesso abito per trascorrere qualche ora con il compagno Andrea Iannone, la madre Veronica e Santiago in un lussuoso albergo. In attesa di sfoggiare tutte le sue curve mozzafiato in bikini, Belen ha cominciato a fare regali ai fans. Cliccate qui per vedere il post.

BELEN RODRIGUEZ BOLLENTE SUI SOCIAL

Non solo in edicola. Belen Rodriguez alza le temperature primaverili anche sui social. La showgirl argentina, sui suoi profili, ha pubblicato una foto che ha letteralmente scatenato i fans. Con i capelli bagnati, la showgirl argentina incanta tutti con una canotta bianca e uno slip sfoggiando le sue curve mozzafiato. Nonostante passino gli anni, la Rodriguez continua ad essere una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. La foto ha letteralmente conquistato i fans che, oltre a regalarle like, hanno inondato di commenti positivi la showgirl. “Top”, “stupenda”, “Gli altri uomini vedono in te una bellezza che dileguerà più veloce dei loro anni. Ma io vedo in te una bellezza che non svanirà, e nell'autunno dei tuoi giorni quella bellezza non avrà timore di guardarsi nello specchio, e non ne riceverà offesa. Sei fantastica in tutte le tue sfaccettature!”, scrivono i fans.

?? Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Mag 15, 2018 at 11:55 PDT

