Chi è Camila Morrone / La modella fidanzata di Leonardo Di Caprio: il primo incontro grazie ad Al Pacino?

Camila Morrone, figliastra di Al Pacino, è la nuova fiamma di Leonardo Di Caprio. Modella per victoria's Secret, è la figliastra di Al Pacino, che avrebbe fatto da cupido...

16 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Camila Morrone (Instagram)

È lo scapolo più ambito di Hollywood, ma questa volta sembra proprio che qualcuno sia riuscito a fargli cambiare idea: Leonardo Di Caprio, amatissimo divo del cinema, è stato recentemente paparazzato assieme alla sua nuova fiamma, la modella Camilla Morrone, di oltre 20 anni più giovane di lui. I due piccioncini sono stati infatti recentemente avvistati per le vie di New York nel corso di una passeggiata, immortalati dall'occhio vigile dei paparazzi: maglietta bianca per entrambi, pantaloni casual, i due fidanzatini sembrano mimetizzarsi perfettamente per le vie della Grande Mela, anche se per il momento evitano accuratamente di lasciarsi immortalare mano nella mano. Ma chi è la modella che ha rubato il cuore al divo di Hollywood? Classe 1997, Camila Morrone è una modella molto nota nel mondo dello spettacolo, ma attualmente è seguitissima anche sui social, dove, nonostante eviti accuratamente di postare immagini del suo celebre fidanzato, il suo profilo ufficiale conta oltre 1,2 milioni di follower.

AMICI DA 10 ANNI

43 anni lui, 20 lei, ma l'età fra Leonardo Di Caprio e Camila Morrone non sembra essere un problema. I due fidanzatini, che recentemente hanno deciso di uscire allo scoperto pur mantenendo, almeno in pubblico, una certa riservatezza, oggi appaiono più sereni che mai, segno che fra loro la relazione procede nel migliore dei modi. Camila Morrone, di origini argentine, da due anni questa parte è uno dei volti più richiesti nel mondo della moda e il suo recente successo le ha permesso di approdare nelle campagne pubblicitarie di Victoria's Secret, Moschino e Topshop. Già attrice in diverse pellicole, è figlia di Lucila Solà, compagna di Al Pacino, e avrebbe conosciuto Leonardo Di Caprio proprio tramite il suo patrigno, grande amico di vecchia data del divo di Titanic. Secondo alcuni rumors, infatti, il primo incontro fra i due sarebbe avvenuto almeno dieci anni fa, tutto in virtù del legame esistente tra le due famiglie.

