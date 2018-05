ELISABETTA GREGORACI, FUGA ROMANTICA / L'ex lady Briatore in Toscana con il nuovo fidanzato Francesco Bettuzzi

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi non si nascondono più: l'ex lady Briatore è stata paparazzata a Firenze con il suo nuovo fidanzato, un imprenditore nel settore della cosmetica.

16 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi

Dopo la separazione da Flavio Briatore, con il quale il prossimo giugno avrebbe festeggiato dieci anni di matrimonio, Elisabetta Gregoraci è di nuovo innamorata: lui è l'imprenditore Francesco Bettuzzi, cofondatore del marchio di cosmesi "Pure Herbal" che vede proprio la showgirl come testimonial. I due piccioncini, dopo aver passato settimane a fuggire dall'occhio indiscreto dei paparazzi, oggi non si nascondono più e, nelle ultime ore, dopo il fine settimana trascorso a Parigi, sono stati pizzicati da Diva e Donna in Toscana nel corso di un breve soggiornato sulle Colline del Chianti. Gli scatti immortalano la neo coppia in giro per la città di Firenze fra shopping e relax, un fine settimana romantico che, a quanto pare, neanche la pioggia è riuscita a rovinare. I due fidanzatini, infatti, nel bel mezzo della loro gita fuori porta, sono stati sorpresi da condizioni meteo avverse, ma questo non ha impedito loro di stringersi sotto lo stesso ombrello e continuare la passeggiata come nulla fosse.

UN NUOVO AMORE NELLA VITA DELL'EX LADY BRIATORE

"Mi manca il sole ma noi lo abbiamo dentro", si legge in uno degli ultimi post condivisi sui social da Elisabetta Gregoraci, che al fianco del suo nuovo fidanzato, Francesco Bettuzzi, sembra aver finalmente ritrovato la serenità. I due, infatti, sono stati immortalati a Firenze mentre passeggiavano assieme sotto la pioggia, il tutto mentre lui, nel tentativo di proteggerla dall'acquazzone, le poggiava una mano sulla spalla stringendola a sé. Insieme già da qualche mese secondo i rumors, nelle ultime settimane i due sono stati paparazzati diverse volte, ma il primo incontro alla luce del sole è stato quello del mese scorso a Roma, quando entrambi hanno scelto di non nascondersi più. Oggi, così come rivelano le foto pubblicate da Diva e Donna, i due appaiono sereni, l'uno accanto all'altra per le vie di Firenze, dove shopping, passeggiate e chiacchiere sembrano aver messo preso il posto di tutti i recenti timori.

