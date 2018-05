Eric Barbizzi a Striscia la Notizia / Video: chi è? Il nuovo baby inviato del tg satirico

Eric Barbizzi è il nuovo inviato di Striscia la Notizia. Ma chi è? Un baby talento che ha iniziato a fare il divulgatore scientifico a soli 6 anni

Stasera a Striscia la notizia ci sarà l'esordio di Eric Barbizzi, giornalista ambientalista. Ripercorriamo alcune tappe della sua giovanissima carriera. All'età di 14 anni è il più giovane consulente scientifico del Tg satirico di Antonio Ricci, nel suo primo servizio Eric spiega come smaltire correttamente l'olio da cucina per evitare di inquinare l’ambiente. Una carriera praticamente segnata fin da piccolo visto che Eric Barbizzi ha iniziato come divulgatore scientifico ambientale a 6 anni, sul portale Giornalistinellerba.org, un sito gestito interamente da giovani giornalisti. Appassionato di tematiche ambientali, è intervenuto come relatore in diversi eventi nazionali e internazionali: a 8 anni ha parlato all’Accademia dei Lincei, a 9 al 90° anniversario del Cnr, e a 10 è intervenuto in diretta streaming durante la XX Conferenza delle Parti che si teneva a Lima.

UN CURRICULUM DA GRANDE PROFESSIONISTA

Ha vinto per cinque volte il primo premio sezione internazionale Giornalisti Nell’Erba. Un vero e proprio predestinato insomma, con il quid in più in possesso grazie al perfetto inglese. Tra le sue interviste, quelle al presidente di Confindustria Giorgio Squinzi e al viceministro allo Sviluppo Economico Carlo Calenda. Il 5 maggio 2017, al teatro di Varese, ho partecipato alla premiazione del sesto concorso “Spazzatura kilometrica”: organizzato dall’associazione On, l’evento si è ben presto rivelato un pretesto per affrontare il delicato problema dei rifiuti, ancora oggi una questione di primaria importanza. L’associazione On si regge sul volontariato, ed è dedita alla riqualificazione degli ambienti. Stasera quindi il suo esordio a Striscia la Notizia.

