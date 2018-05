Fedez e Fabio Rovazzi, hanno litigato?/ L'amicizia finisce in tribunale: "Diverse vedute fra i due"

Fedez e Fabio Rovazzi hanno litigato? I due hanno smesso di seguirsi sui social e, a quanto pare, la vicenda ora è in mano agli avvocati. Cosa ha scatenato la rottura?

16 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Fedez (Instagram)

Se la storia d'amore tra Fedez e Chiara Ferragni va a gonfie vele, la stessa cosa non può dirsi per il rapporto professionale che da tempo lega il rapper e Fabio Rovazzi: pare infatti che fra i due ci sia un po' di maretta, tanto che entrambi, nelle ultime settimane, avrebbero smesso di seguirsi sui rispettivi profili social. A lanciare la bomba è stato il settimanale "Chi", che nell'ultimo numero ha sottolineato come il noto youtuber non abbia fatto i suoi auguri ai neo-genitori per la nascita del loro primo figlio, Leone Lucia Ferragni. I pettegolezzi, per il momento, continuano a rincorrersi sui social, dove sono in molti a giurare che fra i due ci sarebbe già stato un addio. Ma quali sono i motivi della rottura professionale fra i due protagonisti della scena musicale italiana? Per il momento, non ci sono conferme, ma, secondo il noto settimanale diretto da Alfonso Signorini, il loro rapporto professionale oggi sarebbe in mano agli avvocati.

LA VICENDA IN MANO AGLI AVVOCATI

"Si vocifera che le diverse vedute tra i due siano finite in mano agli avvocati", sono queste le parole con le quali il settimanale Chi ha annunciato la fine della collaborazione professionale - e a quanto pare anche dei rapporti di amicizia - tra Fedez e Fabio Rovazzi. Della rottura fra i due giovani musicisti, amatissimi dal pubblico italiano, si parlava già da qualche giorno, quando alcuni fan hanno notato che entrambi hanno smesso di seguirsi sui rispettivi profili social. Tuttavia, quella che agli occhi di tutti sembrava soltanto un'indiscrezione oggi appare una realtà, una realtà alla quale i tanti fan non avrebbero mai voluto assistere. Per il momento, nessuno dei due diretti interessati ha commentato la vicenda, di conseguenza, sono ancora poco chiari i motivi che avrebbero spinto i due musicisti a una rottura così definitiva. Tutta colpa dello scherzo dello scorso gennaio, quando Fedez, per festeggiare il compleanno di Rovazzi, ha pubblicato sui social il suo numero di telefono?

