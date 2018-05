Gianni Morandi, al via le riprese de L'isola di Pietro 2/ Elisabetta Canalis e Lorella Cuccarini new entry

Al via le riprese de L'isola di Pietro 2, la fiction con Gianni Morandi che tornerà nuovamente in onda. Elisabetta Canalis e Lorella Cuccarini le new entry.

16 maggio 2018 Stella Dibenedetto

La notizia era nell’aria, ma con l’inizio delle riprese ora è tutto ufficiale. L’Isola di Pietro, la fiction di canale 5 che ha segnato il ritorno sul piccolo schermo di Gianni Morandi, tornerà in onda con la prima stagione. A Roma, infatti, sono iniziate le riprese che continueranno poi a Carloforte, nel Sud-Sardegna, luogo d’ambientazione della serie. Gli attori della prima stagione sono stati tutti riconfermati. Ritroveremo, così, oltre a Gianni Morandi che interpreterà nuovamente il pediatra Pietro Sereni, anche Chiara Baschetti, Alma Noce, Michele Rosiello, Daniele Rampello e Federico Russo. Nel cast de L’Isola di Pietro 2, tuttavia, non mancheranno novità. Due su tutte sono Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis i cui ruoli, tuttavia, non sono stati ancora svelati. Quali personaggi interpreteranno? Saranno due presenze fisse della serie? Al momento, non ci sono anticipazioni.

L’ISOLA DI PIETRO 2: COSA ACCADRA?

L’Isola di Pietro 2 racconterà gli amori, i sentimenti, i segreti e le storie degli abitanti della bellissima località di Carloforte. Pietro Sereni, il pediatra interpretato da Gianni Morandi, nella prima serie che ha incollato davanti ai teleschermi una media di 4.314.000 spettatori, tornerà a curare i propri pazienti e ad occuparsi anche delle loro vite. Al termine della prima stagione, Pietro ha ritrovato l’amore della figlia Elena e della nipote Caterina aveva dato in adozione ad un’amica della madre. Dopo aver ritrovato anche l’amore di Alessandro, il padre di sua figlia, Elena ha deciso di restare a Carloforte per la gioia del padre. Cosa accadrà, dunque, nella seconda stagione? Pietro potrà godersi l’affetto della sua famiglia senza problemi o sarà costretto a dover fare i conti con nuovi problemi?

