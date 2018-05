Grande Fratello 2018, nomination e eliminato/ Nina Moric e Stefania Pezzopane show (quinta puntata)

Nuovw nomination nella casa del Grande Fratello 2018 dopo l'eliminazione di Mariana e l'addio di Luigi Favoloso per squaflifica. Al televoto vanno Lucia, Simone e Danilo

Grande Fratello 15, Barbara D'Urso

La quinta puntata del Grande Fratello non delude le attese, Barbara D'Urso dà la sensazione di essersi confermata ancora una volta la vera regina del martedì sera televisivo. Tante polemiche, sorprese e ribaltoni durante la diretta. Cominciando dall'incontro tra Simone Coccia e la compagna Stefania Pezzopane, entrata nella casa per dichiarare tutto il suo amore al concorrente, ma soprattutto per lanciare un messaggio positivo sulle diversità: "Chi è diverso è bello ugualmente, è brutto chi incapace di accettarsi. Chi fa queste cose ha bisogno di aiuto". Ad accendere la serata ci ha pensato Nina Moric, furiosa con Luigi Favoloso per aver gettato all'aria la loro storia. La modella croata è entrata nella casa e ha letteralmente zittito l'ex compagno, ormai in palese confusione dal punto di vista sentimentale. Poi la stoccata non troppo velata a Patrizia, che assiste al confronto da studio: "Un puro sangue non gareggia mai con un pony".

Luigi Favoloso: il Grande Fratello 2018 squalificato lo ha squalificato

Dopo lo scontro con Nina Moric, Luigi Favoloso vorrebbe abbandonare il Grande Fratello per chiarire con l'ex fidanzata fuori dalla casa. Gli autori glielo impediscono, prima infatti desiderano dargli il benservito per via di alcune frasi sessiste comparse su una sua maglietta. La D'Urso, durante la trasmissione, si raccomanda di non ripetere certe parole e allo stesso tempo non lascia alcun spiraglio. Quindi l'annuncio ai ragazzi dentro la casa: "Non devo darvi una bella notizia. E' successa una cosa molto grave, accaduta alle 4 di notte. Non c'è la diretta televisiva ma noi sappiamo tutto. Le immagini non andranno in onda e vi chiedo di non ripetere questa cosa orrenda che è accaduta. Luigi Favoloso ha preso una maglietta bianca e con un rossetto ha fatto un'orrenda scritta sessista. Da questo momento è immediatamente squalificato dalla casa del Grande Fratello". Una decisione che Favoloso ha accolto con la consueta indifferenza, affermando in seguito di sentirsi sollevato: "Perchè non ce la facevo più a stare la dentro". Al suo arrivo in studio non sono mancati i battibecchi con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, i quali non si sono risparmiati.

Mariana eliminata, Aida Nizar furiosa

Ad abbandonare la casa del Grande Fratello per via del televoto è stata Mariana. La concorrente viene smascherata in diretta sul presunto fidanzato a cui avrebbe mancato di rispetto dentro la casa, essendosi avvicinata in maniera molto palese ad Alberto. I due si sono promessi di proseguire fuori quanto intrapreso nella casa, malgrado un periodo iniziale di forti incomprensioni. I ragazzi sono riusciti ad apprezzarsi maggiormente proprio negli ultimi giorni di Mariana nella casa. Per la concorrente campana i guai sono cominciati all'arrivo in studio, quando ha trovato una Patrizia inferocita nei suoi confronti. Fulmine e saette tra le ex amiche, ma anche il tornado Aida Nizar nella casa ha scombussolato la serata dei ragazzi. La spagnola è tornata tra le mura più spiate di Italia per dare una strigliata ad alcuni concorrenti. La Nizar se l'è presa soprattutto con Alberto, senza risparmiare nessuno: "Siete il peggio dell'Italia".

Tre concorrenti in nomination

Barbara D'Urso ha provato in tutti i modi a calmare una Aida Nizar scatenata, ma non è stato facile contenerla. La stessa conduttrice è stata costretta ad alzare i toni, nel momento in cui la spagnola non voleva saperne di abbandonare la casa. Aida ha dato spettacolo anche in studio, ancora una volta per attaccare tutti gli ex compagni. Nel caso specifico ha preso di mira Mariana, già alle prese con le continue provocazioni di Patrizia. Nel frattempo sono cominciate le nomination, da cui sono emersi i tre nuovi concorrenti a rischio eliminazione. La più votata è stata Lucia Bramieri, che ha raccolto ben quatto preferenze. Due voti a testa per Simone Coccia e Danilo D'Aquino, che insieme alla signora della casa finiscono al televoto di martedì prossimo. La serata si è conclusa col simpatico ingresso nella casa di Cristiano Malgioglio, che ha incontrato nella Malgy Room il Castigatore, Filippo e Danilo. Titoli di coda su una puntata che comunque vada farà parlare di sè anche nelle prossime ore.

