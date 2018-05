IL CONFINE/ Miniserie Rai 1, anticipazioni ultima puntata 16 maggio 2018: ritorno a casa e lieto fine?

Il Confine anticipazioni del 16 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. I tre protagonisti si rivedranno ancora una volta: la guerra li terrà ancora lontani?

Il Confine, in prima Tv assoluta su Rai 1

IL CONFINE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, mercoledì 16 maggio 2018, andrà in onda il secondo e ultimo episodio de Il Confine, la miniserie televisiva. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti ieri: nella Trieste del 1914, i ragazzi sono ad un passo dall'esame di maturità e durante un compito in classe, Bruno e Franz decidono di coprire l'amica Emma per evitarle una nota. In seguito, Bruno parla con il fratello Ruggero delle sue idee politiche e lo aiuta a fuggire dall'esercito austriaco, dove è entrato per volere del padre. Intanto, Emma e Franz decidono di non rivelare a nessuno di essere innamorati, soprattutto ai rispettivi padri. A cena, Ruggero riesce a far arrabbiare il padre per via delle sue idee sulla guerra e sull'esercito, riuscendo a creare un'atmosfera di forte tensione. Emma invece scopre dal padre Davide che potrebbero lasciare Trieste d'improvviso, mentre il Barone Von Helfert rimprovera il figlio Franz per la nota ricevuta a scuola ed anche per la sua scelta in fatto di amicizie. Nei giorni seguenti, i tre ragazzi scoprono che la scuola ha deciso di sospendere le lezioni in segno di lucco per l'omicidio di Ferdinando, l'Arciduca. La guerra sembra inoltre alle porte anche per l'Italia, anche se il Paese non ha preso alcuna decisione sulla possibilità di unirsi al conflitto che sta per scoppiare. Ruggero scopre però che ci sono alte possibilità che Trieste venga travolta dalla battaglia e che quindi lui, così come gli altri irredentisti, dovranno rispondere delle loro azioni. Il ragazzo decide quindi di informare il fratello della possibilità che la sua lotta per la causa lo spinga fino alla morte. Bruno non accoglie bene la notizia, è nervoso perché teme il peggio e confida tutto agli amici. Franz invece ammira la decisione di Ruggero, che intanto comunica tutto anche ai genitori. Dato che il padre non è in casa, Franz decide invece di invitare Emma e Bruno a casa sua, ma il militare sorprende i tre ragazzi proprio nel momento del divertimento. A pagarne le conseguenze è Franz, che decide di partire per il fronte. Anche Bruno inizia la sua esperienza nell'esercito austriaco e scopre che verrà inviato in Galizia. Al momento decisivo non sarà però in grado di sparare contro i russi. Intanto, Emma cerca di impedire l'arresto di un uomo e rischia di finire in prigione, ma Franz l'aiuta ad uscirne indenne. I due leggono poi la lettera in cui Bruno racconta le difficoltà della guerra e questo spinge Emma a chiedere a Franz di non partire a sua volta. Il ragazzo però verrà costretto a partire immediatamente quando comunicherà al padre che Emma è rimasta incinta e così svanirà la sua promessa di sposare la giovane. Emma crede però che Franz sia partito volontario e quando Bruno tornerà a trieste, i due si sposeranno per dare un padre al bambino. Bruno però non riuscirà ad assistere al parto, a causa della morte per tradimento di Ruggero voluta dal padre di Franz: deciderà infatti di partire con l'esercito.

ANTICIPAZIONI DEL 16 MAGGIO 2018, SECONDA E ULTIMA PUNTATA

A due anni di distanza dallo scoppio della guerra, lo scenario non è cambiato per i tre protagonisti. Franz decide quindi di disertare dopo aver incontrato Bruno e con il suo aiuto riesce a far credere di essere parte dell'esercito italiano. I due ritornano quindi a Trieste, dove Franz può finalmente conoscere il figlio e rivedere la sua Emma. Sembrerà una sorte di Paradiso per i tre amici, che non hanno più il tempo di dare spazio alle possibili e reciproche accuse. Cederanno invece il passo al legame che in tanti anni sono riusciti a creare e che i bombardamenti non possono di certo distruggere. Dovranno però subire un altro duro colpo quando la guerra tornerà a reclamare le vite di tutti e tre i ragazzi. Bruno infatti partirà nuovamente al fianco dell'esercito italiano, mentre Franz sceglierà di fare marcia indietro e si unirà ancora una volta all'esercito austriaco.

© Riproduzione Riservata.