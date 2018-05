IL MISTERO DEI TESCHI DI CRISTALLO/ Su Cielo il film con Richard Burgi (oggi, 16 maggio 2018)

Il mistero dei teschi di cristallo, il film in onda su Cielo oggi, mercoledì 16 maggio 2018. Nel cast: Richard Burgi, Wendy Glenn, Sam Redford, alla regia Todor Chapkanov. Il dettaglio.

16 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

NEL CAST RICHARD BURGI

Il film Il mistero dei teschi di cristallo va in onda su Cielo oggi, mercoledì 16 maggio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola d'azione che è stata affidata alla regia di Todor Chapkanov ed è stata interpretata da Richard Burgi, Wendy Glenn, Sam Redford, David Rintoul, Junior Eposito e Matt Rippy. Todor Chapkanov, il regista bulgaro che ha diretto la pellicola, ha tratto ispirazione dalle molteplici credenze e storie antichissime che narrano dell'esistenza dei fantomatici teschi di cristallo in possesso di straordinari poteri magici. Todor Chapkanov è famoso per aver diretto film come Undisputed 4-Il ritorno di Boyka, Viking Quest, Vampyre Nation e Monsterwolf. Richard Burgi, che interpreta il personaggio protagonista, è un attore americano apparso in pellicole come Thomas Kinkade's Christmas Cottage, In Her Shoes - Se fossi lei e Dick e Jane-Operazione furto. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL MISTERO DEI TESCHI DI CRISTALLO, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nel 2020 e la fine del mondo è ormai alle porte. Un uomo senza scrupoli e tra i più ricchi e potenti del pianeta è intenzionato a collezionare i tredici teschi di cristallo che, secondo la leggenda, sono in grado di donare poteri straordinari a chiunque li possieda. Dodici manufatti sono già stati collezionati con il pianeta che inevitabilmente è costretto a pagarne le conseguenze. Catastrofi senza precedenti interessano diverse regioni della Terra, provocando morte e distruzione. L'unica speranza è impedire che tutti i tredici teschi vengano raccolti, evitando che l'aspirante distruttore del mondo possa entrarne in possesso. Protagonisti della straordinaria avventura sarà un'equipe di scienziati e professori universitari pronti a tutto pur di evitare l'irreparabile e salvare l'intera umanità.

